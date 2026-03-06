卓揆︰3月供氣無虞 4月掌握氣源

行政院長卓榮泰昨表示，三月底前天然氣供應無虞，也務求四月料源充裕。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕受中東情勢影響，二至四日台股集中市場下跌七．三％，行政院長卓榮泰昨在院會中表示，相較日韓，台股跌幅較低，目前尚在可控範圍內，尤其昨已呈現較大幅度的上漲趨勢，但仍請財政部、金管會密切關注中東情勢發展及金融市場的動態，適時採取相關穩定措施。

金管會指出，統計二至四日台股集中市場跌幅七．三％，亞洲主要股市上海跌一．九三％、香港跌五．一九％、日本跌七．八二％、韓國跌十八．四三％，台股跌幅介於亞洲主要股市之間。

金管會表示，台股短期雖受到中東情勢緊張影響，但股市長期仍將回歸基本面，國內上市櫃公司今年一月底營收金額四．七二四兆元，創歷年同期最高，較去年同期成長卅．九六％，台股基本面尚稱穩健；金管會仍將密切關注國際政經情勢與台股相關指標變化，適時採取措施維護市場穩定。

能源供應部分，卓揆在院會中表示，中油公司已積極協調多元來源，並掌握抵港船期，三月底前天然氣供應無虞，也務求四月料源充裕。

經濟部次長賴建信在院會後記者會表示，透過調度跟備援，目前掌握四月氣源已經從中東以外地區調運到。

經濟部指出，我國油氣進口來源多元分散，去年原油與天然氣分別來自十國與十四國，另預儲安全存量，石油至少九十天、煤炭至少卅天、天然氣現行至少十一天；因應中東地緣情勢緊張，經濟部已請石油公司提高油氣存量水準，並每日更新存量與船期資料，目前石油及天然氣存量天數均高於法規。

