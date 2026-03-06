油價持續走高 亞股回神強彈

週四亞股在南韓股市帶領下勁揚，台股也大漲2.57％，重回3萬3千點。 （記者方賓照攝）

韓股幾乎收復週三破紀錄跌幅 黃金、美元續漲

〔編譯盧永山／綜合報導〕週四亞洲股市隨週三美股反彈而大幅上漲，顯示投資人已從美伊戰爭引發的市場動盪中恢復鎮定；但油價繼續走高，因這場衝突已邁向第六天，尚無解決的跡象，加劇能源市場供應壓力，也推高黃金、美元等避險資產的價格。週四歐股早盤漲跌互見，美股期指小跌。

週三美股收高，因有媒體報導，伊朗已透過第三方國家與美國聯繫，討論結束戰爭的條件；但伊朗官媒否認談判消息。美國財長貝森特呼應川普總統談話，強調原油市場供應非常充足，美國也設法緩解中東地區的石油運輸壓力，包括提供保險和軍艦護航等。

週四亞股在南韓股市帶領下勁揚，激勵MSCI全世界指數上漲〇．四％。南韓股市盤中一度大漲十一％，幾乎收復週三破紀錄的十二％跌幅，收盤上漲九．六％；日本股市上漲一．七％，印度股市收漲一．一％。台股也勁揚二．五七％，重回三萬三千點。

但週四油價持續走高，布蘭特原油期貨價格上漲二．八％至每桶八十三．六四美元，西德州中級原油期貨價格上漲三．三％至每桶七十七．一一美元；油價若持續上漲，恐引發通膨升溫，不利美國聯準會（Fed）的降息行動。

能源經紀商Phillip Nova高級市場分析師薩克戴瓦（Priyanka Sachdeva）表示：「如果看到伊朗成功地攻擊一艘油輪或能源基礎設施，或石油供應持續受到干擾，油價很可能再度飆漲。」

根據《路透》引述MarineTraffic平台的資料，自美伊戰爭開打以來，至少二百艘油輪和貨輪停泊在伊拉克、沙烏地阿拉伯和卡達靠近波斯灣的沿岸，數百艘船隻則在荷姆茲海峽的外海徘徊。

不確定性促使投資人買進黃金、美元等避險資產。週四黃金期貨價格上漲〇．五％至每盎司五一六六．一二美元。美元指數上漲〇．二三％至九十九。美國十年期公債殖利率上漲〇．〇三個百分點至四．一二％。

