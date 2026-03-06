全國人大會議 總理李強發表工作報告 中國今年成長目標4.5%~5% 35年最低

中國總理李強在全國人大會議上發表年度政府工作報告，將今年的經濟成長目標設定在4.5％至5％之間，創1991年以來最低增速。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國總理李強週四在全國人大會議上發表年度政府工作報告，將今年的經濟成長目標設定在四．五％至五％之間，創一九九一年以來最低增速，主要因為持續的通縮壓力和與美國的貿易緊張。儘管李強將提振內需列為今年國家政策重中之重，為連續第二年如此要求，卻仍缺乏具體強力的作為。

提振內需列重要政策 缺具體作為

李強坦承經濟面臨諸多棘手問題，包括劇烈改變的國際貿易和經濟環境，根深柢固的結構性問題，使消費和投資成長承受壓力，重申將提振內需列為今年國家政策要務，並呼籲努力擴大投資。

中國要進行經濟轉型，當務之急是刺激民眾擴大消費，尤其是貿易保護主義對長期拉抬中國經濟成長的出口部門造成越來越大的威脅之際。去年，出口約占中國五％經濟成長的三分之一，比重創一九九七年以來最高。

儘管北京再將提振內需列為重要政策，卻缺乏具體強力的作為。根據政府工作報告，中國今年準備發行二五〇〇億元人民幣（下同，約一．一五兆台幣）超長期特別國債，用於提振家庭支出的消費品以舊換新計畫，低於去年的三千億元。

此外，面對持續惡化的房地產市場，報告所提用於支持這個部門的說詞與去年幾乎沒變，僅承諾要「穩定」房市，而未提出明確的復甦手段。瑞聯銀行（UBP）高級亞洲經濟學家卡薩諾瓦指出，除非房市開始穩定，不可能實現消費轉向。

中國將今年消費者物價指數（CPI）目標設定在二％左右，與去年相同。但去年中國CPI年增率僅〇．七％，顯示消費信心持續疲弱，今年要達標也非常吃力。

