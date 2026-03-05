因應中東局勢 政院拍板關鍵原物料稅負減徵延至9月底

行政院昨召開穩定物價小組會議，決議關鍵原物料稅負減徵延至今年九月底，並持續推動油價雙緩漲機制。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕為持續掌握中東情勢，行政院昨召開穩定物價小組會議，決議關鍵原物料稅負減徵延至今年九月底，並持續推動油價雙緩漲機制。而目前國內油氣存量，都符合法定安全存量，行政院長卓榮泰請經濟部持續透過多元管道採購，調度能源供給。

國內油氣 都符合法定安全存量

卓揆昨再次邀集交通部及經濟部等單位，一連召開兩場會議，並指示以「護價」、「護僑」、「護團」、「護能源」及「護金融市場」五個面向，因應中東情勢變化。而近期內行政院「穩定物價小組」也將每週加開物價穩定工作臨時會報。

卓揆要求相關部會持續掌握滯留中東地區國人情形及護僑作為；由於中東情勢尚在發展階段，國人的安心與安全是首要目標，也請交通部確實掌握旅行社團客返台行程，協調航空公司優先安排國人返國航班，並請外交部提供必要協助，包括安排專車前往領空開放鄰國等。

穩定物價 持續推行油價雙緩漲

為降低國際油價上漲衝擊，經濟部持續推行「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」的汽、柴油雙緩漲機制，當九五無鉛汽油售價分別漲至卅二．五至卅四．九元、卅五至卅七．四元時，將由中油公司分別吸收廿五％、五十％漲幅；漲至卅七．五元以上，由中油及政府共同吸收七十五％漲幅；同時，延長減徵汽柴油貨物稅至九月底，每公升分別調降二元、一．五元。

至於國內金融市場基本面依然穩健，各項觀察指標也在可控區間；卓揆請財政部及金管會滾動檢討相關指標變化，維護資本市場穩定。

