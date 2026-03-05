中市首推油電混合機車補助 學者︰3大負面影響

台中市日前悄悄發布115年度低碳排車輛補助計畫，首度將油電混合機車納入補助。台灣氣候行動網絡研究中心（TCAN）總監趙家緯警告，對於落實減碳新目標卻有增加漂綠風險、釋放錯誤政治訊號、排擠珍貴行政資源3大負面影響。（示意圖，資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕台中市日前悄悄發布115年度低碳排車輛補助計畫，首度將油電混合機車納入補助。台灣氣候行動網絡研究中心（TCAN）總監趙家緯警告，雖油電混合機車補助金額僅為電動機車的一半，但對於落實減碳新目標卻有增加漂綠風險、釋放錯誤政治訊號、排擠珍貴行政資源3大負面影響。

環團發現，隸屬中市府環保局的「台中ㄅㄨㄅㄨ網」已經上架115年度低碳排車輛補助計畫，新增油電車補助，汰換油電車將提供電動機車補助金額一半。例如20年老舊四行程機車汰換為油電車，可獲得電動機車補助金額1萬元的一半。趙家緯認為，相關單位應審慎評估其政策效果，也呼籲中央政府及其他地方政府不應跟進相關錯誤政策。

請繼續往下閱讀...

首先是增加漂綠風險，趙家緯指出，目前市面上的油電混合機車，每行駛1公里的碳排放量仍是電動機車的2倍以上。若將其納入低碳排車輛補助計畫，將誤導民眾認為油電混合機車與電動機車具備同等的減碳成效，形同漂綠。

第2，趙家緯強調，台灣淨零轉型的政策目標，是在2030年將電動機車於新售機車占比提升至35%、2035年提升至70%，並於2040年達到100％。若中央主管機關漠視地方政府將油電混合機車納入補助，將釋放錯誤政策訊號，讓機車業者誤認為電動機車的政策涵蓋範疇已擴及油電混合機車，平添達成轉型政策目標的阻礙。

第3，行政資源更應對症下藥，比如用於電池資費補助等面向，增加民眾換購電動機車意願，而非放寬補助標的，納入仍將產生油耗、具較差減碳成效的油電混合機車，方有助於改善空污與履行城市減碳承諾。

趙家緯表示，市場傳聞目前市占率第1的機車品牌，已規劃將於2027年推出油電混合機車，政府若不在此時建立清晰的政策訊號並加以制止，將進一步延緩機車電動化進程；且根據近3年民調，里程焦慮已非民眾不願換購電動機車的主因。目前全台換電站數量更已達加油站的2倍以上，顯示里程焦慮並非電動機車推行阻礙，在這個背景下，補助過渡型產品更是不恰當的政策。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法