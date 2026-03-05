財經青紅燈》海外置產淪孤兒

馬來西亞新山因總價低，當年成為民眾海外置產優先選項。但歷經供給量過大，陸續出現交屋糾紛、租客難尋等情形，又碰上海外房地產業者出現洗牌，衍生後續出租、轉售等問題，投資人恐淪為「海外房產孤兒」。（資料照，記者徐義平攝）

2008年全球金融海嘯過後，台灣房價在投資、投機等2大強勢買盤簇擁下，經歷一波大幅上漲，打亂許多自住民眾原本累積的購屋頭期款計畫，主因是根本追不上房價飆漲速度，於是在台灣購屋頭期款在海外可直接買1間房的宣傳話語之下，掀起一波波海外房地產投資熱潮。

早期絕大多數的海外房地產是東南亞低總價的住宅，尤其是馬來西亞，主要訴求是比台灣高出許多的租金報酬率，且有不少藝人、財經名嘴也跟著買進，成為業者的宣傳實例。

請繼續往下閱讀...

近幾年台灣房價又經歷一波快速飆漲，且在地緣政治因素下，掀起第2波海外房地產熱潮，購置地點從泰國曼谷、菲律賓，延伸至中東杜拜，而這波主要由網紅帶路，也吸引部分在台灣買不起房的民眾，選擇在海外買下第1間房。

根據內政部不動產資訊平台發布經營國外不動產仲介或代銷備查家數，從最早有統計、2011年第1季的143家，成長至2025年第4季的563家，14年多出近3倍，顯見海外房地產仍具有一定吸引力；尤其是低總價、約300萬至500萬元的小坪數住宅，主要訴求台灣房產租金收益率長期不到2%，而海外房地產可高出台灣好幾個百分點。

但買進海外房地產除要了解該國國情、匯率、稅率、房貸與法規等各種因素外，最重要還要考慮後續脫手的難易度。以馬來西亞新山為例，過去熱絡時，不少民眾將台灣房產拿去貸款，搬現金到海外買房地產，但在歷經供給量過大，陸續出現交屋糾紛、租客難尋等情形，又碰上海外房地產業者出現洗牌，過去接洽的房產業者不是停業、就是乾脆消失不見，衍生後續出租、轉售等問題，信網紅嘴只能自求多福，小心成為「海外房產孤兒」。（徐義平）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法