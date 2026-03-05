盤勢分析》台股馬年漲幅吐光 市值3天蒸發8.4兆

美伊戰事增溫，日股暴跌，韓股一度跌到熔斷，昨日台股殺盤力道強勁，終場狂瀉1494.77點，，指數摜破月線與3萬3000點支撐，馬年開春以來漲幅全吐光，短短3個交易日跌掉2585.61點、市值蒸發近8.4兆元。（中央社）

美伊戰事增溫，戰事恐有拉長疑慮，費城半導體重挫4.58%，日股暴跌，韓股一度跌到熔斷，市場恐慌情緒破表。昨日台股殺盤力道強勁，投資人不計價砍出股票，空頭氣盛，大型電子權值股與熱門股首當其衝，早盤雖一度收斂跌幅，但矽光子、記憶體、PCB族群倒地不支，台股連2日慘遭血洗，台積電（2330）成為外資提款機，昨大跌3.62%；加權指數越走越低，終場狂瀉1494.77點，創史上第3大跌點，跌幅高達4.35%，終場收在昨日最低點3萬2828.88點，成交量約1兆935億元，指數摜破月線與3萬3000點支撐，馬年開春以來漲幅全吐光，短短3個交易日跌掉2585.61點、市值蒸發近8.4兆元。

統一投顧指出，台股技術指標RSI及KD指標在高檔出現死亡交叉，技術面為高檔正乖離過大的修正，短線靜待技術面修正完畢；中東戰事引發能源價格走升，市場下修今年降息預期，並憂心戰事可能演變為長期區域戰爭，拖累全球能源供應與經濟前景，Fed官員對未來利率路徑再現分歧。本週有MWC展、蘋果春季新品發表會，3月下旬尚有NVIDIA GTC大會、全球最大光通訊展及衛星通訊展等題材支撐，中長線趨勢未變。

國票投顧分析，在戰火尚未見解方之際，不排除近期台股出現較明顯的波動，但科技發展從不因區域戰爭而停下腳步，若有過度拉回可分批進場布局績優股；至於短線交易者，建議可適當增加海運、塑化股等受惠族群。

3大法人昨合計大賣1297.3億元，外資狂砍964.6億元，創史上第3大賣超，投信買超67.3億元、自營商大賣400億元；外資台指期淨空單昨增加1212口，累積外資台指期淨空單高達4.16萬口。（記者卓怡君）

