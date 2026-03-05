自由電子報
熱門股》外資連6買 文曄逆勢漲停寫天價

2026/03/05 05:30

文曄今年營運續看好，外資連6買，股價昨逆勢漲停寫新高。圖為文曄董事長鄭文宗。（記者洪友芳攝）文曄今年營運續看好，外資連6買，股價昨逆勢漲停寫新高。圖為文曄董事長鄭文宗。（記者洪友芳攝）

IC通路商文曄（3036）前天法說會報喜，去年第4季與全年獲利創新高，展望今年首季營收也將季增近4成，全年營運樂觀成長，帶動昨股價逆勢漲停，達195.5元並創新天價，成交量超過3萬張；其中，外資買超1453張、為連6買，累計買超9675張，今年來累計買超2.43萬張，激勵漲幅超過4成。

文曄去年營收首破兆元，年增約23%，稅後淨利約135.4億元、年增約49%，營收與獲利雙創新高，每股稅後盈餘約11.6元；第4季營收約3421億元，稅後淨利41.9億元，營收與獲利也創單季新高，每股稅後盈餘約3.46元。

展望第1季整體營運，文曄以1美元兌新台幣31.5元為匯率假設基準，預估營收中位數約季增39%、年增92%；每股稅後盈餘介於4.49至5.14元，中位數4.815元，季營收與獲利將再創新高。主要來自AI帶動通訊與資料中心需求強勁，預估將呈高雙位數成長。（記者洪友芳）

