DRAM缺貨到明年上半年 南亞科：不排除再蓋新廠

南亞科總經理李培瑛表示，今年到明年上半年因DRAM新產能增加有限，市況將持續呈現供不應求的結構性缺貨走勢，預期價格將持續上漲，南亞科內部已評估覓地再蓋新廠的可行性，不排除續擴產。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）總經理李培瑛昨表示，受惠AI需求帶動，今年到明年上半年因DRAM新產能增加有限，市況將持續呈現供不應求的結構性缺貨走勢，預期價格將持續上漲，具體漲幅看供需變化而定。據了解，南亞科內部已評估覓地再蓋新廠的可行性，不排除續擴產。

從需求端看，李培瑛指出，AI發展正從「雲端訓練」擴散至「終端推論」。以醫療場景為例，醫院內部的中控與終端設備數量預計將出現10倍甚至50倍的爆發性增長，將帶動剛性的硬體升級需求。從供應端而言，他認為，今明兩年特別是明年上半年，全球市場新增的DRAM產能極其有限，供應鏈無法即時滿足激增的需求，供不應求將帶動價格續上漲。

中東戰火衝擊「微乎其微」

針對中東局勢影響，李培瑛回應，南亞科對歐洲及中東的整體銷量占比僅約5-8%，中東份額更是極小，地緣衝突對營運的直接衝擊微乎其微。

中廠需重新驗證 擴產影響有限

對於中國競爭態勢，他說，中國競爭對手目前產能擴充與銷售主要集中在「內需市場」及「低階消費電子」，如手機、4G/5G顯示市場；對手若要轉向DDR4或高階DRAM市場，需要重新開發產品與驗證，短期內無法對市場供給造成實質影響。

南亞科正在蓋新廠，總投資金額超過100億美元，預計2027年初進行第一階段設備裝機，將導入1B、1C及1D製程技術，最大月產能4.5萬片。

今年將擴大徵才1500人

南亞科近年因美國市場成長快速，加上擴增產能需求，今年將啟動大規模徵才，預計招募1500人，並培育逾千名記憶體人才，自主研發10奈米級製程技術。

