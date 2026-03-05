AI動能持續 1月接單首破700億美元

1月外銷接單首破700億美元，連續12個月正成長。（中央社資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部昨公布一月外銷訂單統計，接單金額七六九．一億美元，創歷史單月新高，也是首度一月站上七〇〇億美元大關，月增〇．九％，年增六十．一％，連續十二個月正成長。一月接單表現優於預期，統計處長黃偉傑指出，「主要成長動能還是AI（人工智慧）」，AI、高效能運算、雲端資料服務等應用暢旺，加上去年同月適逢春節，比較基數較低。

按貨品別觀察，兩大接單主力中，資訊通信產品二五一．五億美元，寫歷年同月最高、單月第三高，年增一〇二％，主要接單動能來自美國、東協及歐洲；電子產品三二五．九億美元，創歷史新高，年增七十八．六％。另光學器材因光學檢測及量測設備需求上揚，年增十八．六％。

請繼續往下閱讀...

傳統貨品部分，受惠AI供應鏈需求續增，加上農曆年前客戶備貨效應，機械產品、塑橡膠製品、化學品及基本金屬接單增加，分別年增四十．六％、十三．九％、十．四％、八．八％。

主要接單地區，第一大為美國二七五．四億美元，占比三十五．八％，年增六十四．三％，創歷史最大增幅；其次是東協一五八．四億美元創歷史新高，占比二十．六％，年增六十七％。中國及香港則是一四一．三億美元，占比十八．四％，年增五十八．九％。

一月外銷訂單海外生產比四十七．七％，年增二．六個百分點，主因高海外比的資訊通信產品接單金額增加。

展望未來，統計處預估，二月接單金額落在五六三億至五八三億美元，年增九％至十二．九％；排除季節因素，預估一、二月合計接單金額一三三二億至一三五二億美元，年增落在三十三．六％至三十五．六％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法