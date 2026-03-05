35年來第6次 IEA擬釋緊急儲油

為穩定石油市場，國際能源總署（IEA）擬緊急動員會員國十億桶儲油。（路透）

傳伊朗求和 油氣價格回落

〔編譯盧永山／綜合報導〕伊朗戰爭邁入第五天，由於美國、以色列和伊朗之間又爆新衝突，四日國際原油和天然氣價格在衝高後回落，因有媒體報導，伊朗正透過第三方與美國接洽，討論結束戰爭的條件。此外，為穩定石油市場，國際能源總署（IEA）擬緊急動員會員國十億桶儲油。

中東戰火持續，鑒於伊朗揚言封鎖荷姆茲海峽，並對行經該海峽的油輪開火，導致國際油氣價格飆升，美國總統川普表示，將對行經荷姆茲海峽的油輪提供保險和軍艦護航。不過，投資人對此舉的成效存疑。

繼過去兩個交易日大漲十二％之後，四日布蘭特原油期貨價格一度續漲至每桶八十四美元，隨後漲幅縮窄，來到八十三美元；歐洲天然氣基準指標荷蘭TTF期貨價格一度大漲十三％，近午盤時下跌八．二％，至每兆瓦時四十九．八五歐元（約六十美元）。國際油氣價格反轉，主要因為《紐約時報》報導，伊朗情報部已透過另一國的情報機構與美國中情局（CIA）接洽，討論結束戰爭的條件。

此外，根據《彭博》取得的文件，為穩定受伊朗戰爭衝擊的石油市場，國際能源總署（IEA）擬緊急動員會員國逾十億桶緊急儲油。

IEA表示，中東地區的石油和天然氣生產基本上不受影響，但因伊朗戰爭之故，經由荷姆茲海峽的石油和液化天然氣運輸受嚴重衝擊，該機構已召集會員國舉行臨時會議，必要時準備採取行動。

過去三十五年中，IEA曾五次釋出緊急儲油，包括一九九一年波斯灣戰爭期間、二〇〇五年美國卡崔娜颶風和麗塔颶風期間、二〇一一年利比亞第一次內戰期間，以及二〇二二年俄烏戰爭後兩度釋油。

