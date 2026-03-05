消化恐慌 高盛CEO︰還需要幾週

高盛集團執行長所羅門昨指出，投資人可能需要幾週的時間，才能更充分消化中東戰火的衝擊。（路透資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕高盛集團執行長所羅門昨指出，投資人可能需要幾週的時間，才能更充分消化中東戰火的衝擊，目前他對於局勢的發展難以預料。

他在雪梨舉行的一場企業高峰會上說，市場的反應讓他十分驚訝，因為基於衝突的程度，「市場的反應比想像得更加溫和；正在發生的所有事情都會產生累積效應，並可能導致更強烈的反應，但目前為止，我們還沒有看到這樣的累積效應」。

他補充，「由於還有太多未知因素，因此前景難以預料；我認為市場需要幾週的時間，才能真正消化戰火的短期與中期影響」。他發表上述看法同時，亞洲市場賣壓沈重，在能源價格飆漲恐推升通膨的疑慮下，印度盧比貶至紀錄低點。

彭博旗下MLIV團隊首長雷諾斯指出，只要交易員仍憂心油價飆高，亞洲股市可能跌跌不休。亞洲各國對中東原油與天然氣的高度依賴，意謂著全球期貨的劇烈波動可能使亞太市場持續走跌，因為投資人不得不考量最糟景況。

油價上漲加上美元走強對亞洲經濟體皆非理想狀況。美元兩天來的漲幅已創近一年最大，亞洲貨幣指數本週則跌至一月以來最低點。

索羅斯基金管理首席投資長菲茲派翠克指出，隨著市場致力因應地緣政治風險以及人工智慧（AI）顛覆就業市場的威脅，投資人可能在未來十八個月至二十四個月感到痛苦。

她在紐約舉行的彭博投資會議上說，「市場參與者正面臨巨大不確定性」，她意指，軟體公司被認為陷入AI與中東衝突衝擊等危機，股價走跌，「表面上看，市場對於所有這些因素都感到疲乏」。

