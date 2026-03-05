亞股嚇破膽 韓股一度熔斷 挫12.06％

中東局勢疑慮升溫，南韓綜合股價指數（KOSPI）經歷「恐怖星期三」，繼前一天重挫7.2％後，續跌12.06％。（彭博）

泰股也熔斷收跌8％ 日股下挫3.7％、杜拜5％

〔編譯魏國金／綜合報導〕在韓股領跌下，亞洲股市昨重摔創近一年最大跌幅，顯示對中東局勢的疑慮升溫，資金加速從一些全球表現最佳市場出逃。

MSCI亞太指數昨暴跌四．五％，南韓綜合股價指數（KOSPI）繼前一天重挫七．二％後，昨續跌十二．〇六％，超越二〇〇一年美國遭恐攻後、九月十二日創下的十二．〇二％最大單日跌幅紀錄；韓媒形容昨為「恐怖星期三」。

盤中也觸發熔斷的泰股下挫八％；日經二二五指數跌逾兩千點、收跌三．七％；杜拜休市兩天恢復交易，湧現拋售潮，終場收跌五％。

歐股走高 費半開盤翻紅

彭博報導，儘管亞股大幅下跌，但歐股早盤走高，美股期貨略升，顯示拋售可能僅限於亞洲。週三美股道瓊指數開盤一度翻紅，費半漲近百點，台積電ADR漲約四％。

Vantage Global Prime市場分析師Hebe Chen說，「亞洲市場被毒雞尾酒噎住：暴漲的能源價格、走強的美元，以及令人寢食難安的地緣政治緊張；這不是技術性拉回，更多是心理層面的棄械投降」。

這場衝突也迥異於川普的貿易戰、其入侵格陵蘭的言論，以及對聯準會（Fed）獨立性的攻擊；雖然這些也都令全球投資人不安，但交易員皆預期，如果市場震盪太大，川普將雷聲大雨點小，而「TACO」（川普總是臨陣退縮）交易將催生逢低買進情緒，引發市場反彈。

貝森特︰122條款15％關稅 本週實施

另，美國財政部長貝森特週三指出，美國總統川普近期宣布的十五％關稅可能本週實施；他預期，關稅將在五個月內回到原先水準。在川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵關稅遭美國最高法院判決違法後，川普隨即依據《貿易法》一二二條款課徵全球十％關稅，接著又將稅率提高至十五％。

