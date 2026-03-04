財經青紅燈》通膨噩夢重演？

美伊戰爭爆發，由於中東地區是全球主要油氣生產國，且荷姆茲海峽遭封鎖，當日布蘭特原油場外交易價格上漲10%、至每桶約80美元，，加上天然氣價格也受影響，全球通膨噩夢是否重演引發關注。（資料照，記者王藝菘攝）

主計總處公布2025年消費者物價指數（CPI）年增1.66%、為近5年新低，預測2026年CPI年增1.68%，相較過去3年CPI漲幅均在2%以上，國內物價壓力趨緩。然而，2月28日美伊戰爭爆發，由於中東地區是全球主要油氣生產國，且荷姆茲海峽遭封鎖，當日布蘭特原油場外交易價格上漲10%、至每桶約80美元，分析師預測原油可能攀升至每桶100美元，加上天然氣價格也受影響，全球通膨噩夢是否重演引發關注。

回顧2022年2月，俄羅斯全面入侵烏克蘭，因俄烏兩國是能源及糧食出口大國，當時俄羅斯原油產量占全球約10%，同時供應歐洲40%天然氣；俄國也是全球最大小麥出口國，烏克蘭則為全球第5大小麥出口國，兩國小麥出口合計占全球近30%，而烏克蘭玉米出口也占全球10%以上，因此烏俄戰爭引爆全球通膨危機，當年歐美CPI飆破8%，台灣CPI漲幅則達2.95%、創14年新高，且因烏俄戰爭遲未結束，台灣CPI連3年破2%，2025年才降至2%以下。

相較之下，中東地區雖是油氣出口大宗，卻非糧食出口國；加上川普政府希望速戰速決的態度，中東戰火對全球通膨的影響應不及烏俄戰爭。目前每日約2000萬桶原油經荷姆茲海峽輸出、約占全球產量20%；每日約20%液化天然氣經荷姆茲海峽輸出，主要來自卡達。不過，近年來我國對中東的能源依賴降低，自中東進口原油比率由2022年的45%降至2025年的34.9%，自美國進口原油占比則從44%升至61.8%；另，目前卡達、澳洲為我國前兩大天然氣進口國，各占約3成，美國則占約1成居第三。

因此，即使中東地區油氣出口受阻，台灣仍可轉向美、澳等國採購，加上中油、台電持續配合政府穩定物價政策，國內油價及電價波動應不大；況且，目前油料費占CPI權重2.2%、電費權重僅1.2%，預料短期對國內物價影響有限。不過，中長期若面臨伊朗長期封鎖荷姆茲海峽等極端情境，台灣也要有所準備，經濟部已責成中油及台電備妥因應方案，確保供電穩定對台灣至關重要。（鄭琪芳）

