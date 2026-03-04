盤勢分析》元宵變盤 爆量失守5日線

中東戰火震盪，台股昨日持續修正，記憶體族群全倒，終場加權指數大跌771.44點，元宵節變盤，以3萬4323.65點作收，失守3萬5千點大關。（中央社）

受國際局勢動盪、中東地緣政治風險尚存之故，台股昨日持續修正，股價之前大漲的記憶體族群全倒，影響投資人信心，資金朝航運與油電燃氣股避險，終場加權指數大跌771.44點，元宵節變盤，以3萬4323.65點作收，失守3萬5千點大關，成交量達1.11兆元。

台股連續兩日崩跌、合計跌掉近1100點，外資昨賣超高達947億元、為史上第三大，自營商賣超247.16億元，僅投信買超40.22億元，三大法人合計賣超逾1154億元；外資台指期淨空單昨減少853口，累積外資台指期淨空單約4萬口。

請繼續往下閱讀...

野村投信表示，台股在創高後，突發事件容易引發獲利了結賣壓，短線震盪在所難免、觀望氣氛可能升溫；不過就產業趨勢而言，半導體先進製程、封裝與測試、以及關鍵零組件等AI核心供應鏈，仍是資金重心，整體中長期主軸並未改變。

元大投顧分析，指數開紅盤以來首度失守5日線，短線支撐下移至10日線，波段則以封關前力守的月線為關鍵，從籌碼面看，近期融資餘額激增逾200億元，且外資轉向賣超，籌碼不確定性增加。

元大投顧認為，後市須密切留意兩大關鍵，第一是油價漲幅的「強度」與維持「長度」，第二則是運價成本飆升後是否轉嫁至終端市場。對市場而言，「速戰速決」能使供應鏈斷裂的預期迅速收斂，衝擊遠比「持久戰」小，反之若演變成長期對抗，全球通膨與利率環境將會面臨重新定價的風險。（記者張慧雯）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法