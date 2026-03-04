營收獲利速報》南亞科2月營收創新高 華邦電1月EPS 0.62元

DRAM廠南亞科昨公布2月營收，受惠DRAM缺貨漲價，2月營收達156.07億元，月增1.94%、年增586.71%，續創單月營收新高。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM廠南亞科（2408）昨公布2月營收，雖逢農曆過年工作天數較少，但受惠DRAM缺貨漲價，2月營收達156.07億元，月增1.94%、年增586.71%，續創單月營收新高；1、2月累計營收為309.17億元，較去年同期增加597.1%，創同期新高，並已超越去年第四季的營收300.94億元，提早創單季營收新高。

記憶體廠華邦電（2344）因近期股價波動達公布注意交易資訊標準，昨依規定公告最新財務資訊，也受惠記憶體漲價效應，1月稅後純益達27.83億元、年增562.29%，每股稅後盈餘0.62元，單月就賺達去年第四季0.76元的8成以上，法人預估華邦電今年第一季獲利將顯著優於去年同期與上季。

光聖1月EPS 2.3元 市場估去年EPS逾20元

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠光聖（6442）昨公布1月自結獲利，稅後盈餘1.78億元，年增56%，每股稅後盈餘（EPS）達2.3元。

法人指出，光纖線材雖非高度技術密集產品，但高良率才是最大關鍵，尤其是超高密度的線纜，光聖長期高良率表現，是美系CSP持續下單的關鍵因素。光聖約90%營收來自美系CSP大廠，可說是純度最高的供應鏈。

光聖去年前三季EPS為13.87元，市場預估全年EPS逾20元。光聖將在3月6日召開董事會，通過去年財報。

雙鴻去年EPS 28.26元 擬配息12元

〔記者歐宇祥／台北報導〕受惠水冷散熱產品出貨成長，散熱大廠雙鴻（3324）去年營運表現亮麗，營收、毛利率、EPS皆創新高。去年稅後淨利25.72億元、年增35.9%，每股稅後盈餘（EPS）28.26元，並擬配現金股利每股12元，配息率42%。

受惠AI伺服器水冷需求，雙鴻近年營運步步高升，去年伺服器相關營收比重達57%，其中水冷板占比23%、分歧管占比34%，並估今年伺服器相關營收比重將達72%，水冷產品仍將追求客製化專案，以提升毛利率，全年營收估50%成長，維持去年底法說會預期。

