太空AI基建點火》低軌衛星訂單大增 華通、燿華、信錦今年營收有望撐竿跳

信錦董事長陳秋郎看好公司低軌衛星產品線營收可倍數成長。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕低軌衛星應用從傳統衛星通訊擴展至太空AI資料中心與太空太陽能領域，帶動衛星營運商加速太空網路建設，太空AI元年正式來臨，成為繼AI應用外，另一個重要發展方向，PCB廠華通（2313）、燿華（2367）以及軸承廠信錦（1582）今年來自低軌衛星的訂單大增，相關營收有望出現跳增式成長。

SpaceX已申請發射100萬顆衛星進入地球軌道以支援AI應用，相較旗下Starlink（星鏈）目前在軌的1萬顆衛星大幅跳增；另一家衛星通信服務商Starcloud也於2月初申請部署8.8萬顆衛星建置太空AI資料中心；Google亦將透過「太陽捕手專案（Project Suncatcher）」啟動太空AI資料中心建設；航太公司Blue Origin也計畫部署5408顆衛星，服務資料中心、政府與企業客戶。

華通 今年年增22%、明年更好

華通為低軌衛星PCB板重要供應商，法人指出，今年Starlink發射次數年增36%，發射數量將年增25%，加上下一代高規格V3衛星將於今年發射，華通今年衛星營收可達185億元，年增22%，明年約有224億元。

信錦 目標3年營收增至30%

信錦近年成功打進美系低軌衛星供應鏈，產品線從2種大幅增加到6種，從EMI（電磁干擾）降噪蓋、天線，擴增至地面接收端的散熱片、烘烤盤、支架與底座，由於美系大客戶今年訂出成長3倍的目標，信錦董事長陳秋郎指出，今年來自低軌衛星產品營收呈現倍數成長，公司新品轉型成效開始顯現，目標在未來3年新品營收比重拉高至30%。

燿華 今年訂單、單價年增20%

燿華去年新增第二家低軌衛星大客戶，今年低軌衛星產品比重可從去年低於15%提升至20%以上，隨低軌衛星地面接收器更換新品，採用PCB應用板面積更大，平均單價亦增加10%至20%，有助毛利率與營收表現。

