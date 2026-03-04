台積電去年3、5奈米貢獻2兆營收 今年下半年換2奈米發威

台積電獨霸全球的先進製程產能供不應求，去年3、5奈米製程共挹注營收近2兆元，達營收比重一半。今年2奈米製程貢獻營收程度更看好。（歐新社檔案照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）受惠人工智慧（AI）需求大爆發，獨霸全球的先進製程產能供不應求，去年3、5奈米先進製程共挹注營收近2兆元，達營收比重一半，也是高獲利的主要引擎；去年第四季量產2奈米製程，隨著產能提升，預期將在今年下半年發威，顯著貢獻營收，2奈米強化版（N2P）、A16製程也將在下半年量產。

HPC 已成最大營收成長來源

台積電近期公告財報顯示，AI技術平台之高效能運算（HPC）貢獻營收高達2.19兆元，年增48%，高於智慧型手機平台的1.1兆元、年增11%，顯示HPC已成為最大營收成長來源；就製程別而言，去年高單價的3奈米製程貢獻營收達7943億元、5奈米製程更達1.179兆元，分別年增逾72%、37%，3、5奈米製程合計達1.97兆元，占全年營收3.8兆元的一半之多，也是獲利1.71兆元的主要來源。

2奈米去年Q4啟動量產

N2P、A16今年下半年量產

台積電去年第四季開始量產2奈米製程，生產據點分別位於竹科寶山與高雄，受惠蘋果、輝達、超微、聯發科（2454）等智慧手機與HPC／AI客戶對2奈米需求強勁，台積電預期今年將快速放量，規模並可望大於3奈米同時期。強化版（N2P）、特定HPC產品適用的A16製程預計今年下半年量產，台積電有信心2奈米家族將成為大型且長期被客戶應用的製程節點。

對台積電而言，2奈米當前挑戰仍是供需缺口。台積電除了竹科寶山、高雄楠梓規劃投資興建7~8座2奈米廠外，已向台南市政府申請就近南科的特定區增加投資2奈米廠，預計3月下旬召開環評大會審議，若順利通過，可望第二季底動工興建，以滿足客戶需求產能殷切。

受到美伊戰火延燒導致市場不安情緒，台積電昨遭外資賣超2.11萬張，連續4個交易日賣超合計6.31萬張，衝擊股價連三跌，昨收1935元，下跌40元。

