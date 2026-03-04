USTR揭露與夥伴達成貿易協議 美國公布2026貿易政策 台灣入列

美國貿易代表署二日公布二〇二六年貿易政策議程，包括將與台灣等貿易夥伴完成協議，並透過現有貿易法落實所有協議。圖為美國貿易代表葛里爾。（美聯社檔案照）

監督中國落實貿易休兵協議

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國貿易代表署（USTR）二日公布二〇二六年貿易政策議程，包括將與台灣等貿易夥伴完成協議，並透過現有貿易法落實所有協議，且尋求更平衡、公平的處理與中國雙邊貿易，並對去年與中國達成的貿易休兵協議，監督其遵守狀況。

評估啟動新三〇一條款調查

根據議程，美國政府將尋求關鍵礦產、半導體、汽車零組件、藥品、醫療設備、金屬與能源技術等供應鏈帶回美國。美國也將評估是否有必要啟動新的「三〇一條款」不公平貿易調查，以解決全球產能過剩、海鮮與漁業的濫捕行為、出口導向的農業政策、藥品定價與數位服務稅等問題。

川普政府也將致力與夥伴國家達成新的貿易協議，並完成與歐盟、印度、日本、北馬其頓、南韓、瑞士、列支敦斯登、泰國與越南的架構協議。也將確定與台灣、阿根廷、孟加拉、柬埔寨、薩爾瓦多、瓜地馬拉、印尼與馬來西亞間協議，並透過現有貿易法執行所有協議。

此外，將尋求彌補美墨加貿易協定漏洞，包括原產地規範，及非市場經濟體的投資與工業生產過剩所引發的挑戰。美國將致力吸引外國投資，同時確保相關投資不會危及國家安全。

川普政府認為，儘管世界貿易組織（WTO）改革機會有限，但將敦促對「最惠國待遇」關稅重新評估，以尋求雙邊協議；同時將致力透過七國集團（G7）、二十國集團（G20）、WTO與經濟合作暨發展組織（OECD）推展其貿易利益。

