提前調貨、日韓互援及採購現貨 中油3措施 確保國內天然氣不斷氣

伊朗宣布封鎖荷姆茲海峽、卡達暫緩生產天然氣，台灣中油已備妥提前調貨、日韓互援及採購現貨等三大措施，保證國內「絕不會斷氣」。圖為中油第三液化天然氣接收站。（圖：取自中油官網）

台電配合中油調度 燃煤備用機組待命

〔記者林菁樺／台北報導〕伊朗宣布封鎖荷姆茲海峽、卡達暫緩生產天然氣，台灣中油已備妥提前調貨、日韓互援及採購現貨等三大措施，保證國內「絕不會斷氣」；台電則視中油調度氣源狀況配合，減少天然氣發電，優先調度綠能發電，火力備用機組也備妥，短期尚不需要啟用燃煤備用機組。

中油研判，戰事若超過一週，伊朗長期封鎖等極端情境，有三階段方案進行，首先是「提前調貨」，向簽約友好供應商調度，從美國、澳洲支應，例如原本四月運抵台，就提前到三月底；其次與日本、韓國天然氣買家商議互援，這也是業界常見做法，且日韓本就是亞洲大型買主，有多的現貨都能互相交換；也可進行「買現貨」，確保國內長期「絕不會斷氣」。

台灣自卡達天然氣進口比重約三十三％。中油表示，卡達RasLaffan是為防止滿槽，「預防性」暫停生產天然氣；沙國國家石油公司Aramco煉油廠雖遭無人機攻擊，但不影響後續生產，待戰事平息，即恢復運輸。中油也持續增購美國天然氣，上月已與美國最大LNG出口商Cheniere簽署二十五年買賣契約，今年六月起交貨，年採購量一二〇萬公噸。

中油持續增購美國天然氣 六月起交貨

台電則備妥備用電力，先視中油短期調度狀況，若無法完全補齊，就會減少天然氣發電，原則是優先使用再生能源，油、煤等備用機組會待命。

台電說明，以火力發電來看，國內燃煤機組量確實較多，且安全存量超過四十天，雖然有減煤目標，但全球幾乎已進入緊急狀態，必要時如備轉率低於六％，可啟用緊備燃煤機組。

