鄭麗君駁在野 MOU寫明232最惠待遇

行政院副院長鄭麗君（中）強調，美方將循其他途徑重建協定基礎，政府會全力溝通確保我國產業最佳待遇。左為行政院長卓榮泰、右為經濟部長龔明鑫。（記者羅沛德攝）

有信心確保延續ART最佳待遇

〔記者陳鈺馥、陳政宇／台北報導〕行政院長卓榮泰昨率相關部會首長赴立法院進行「台美關稅談判結果及其影響專案報告」並備詢。在野黨質疑川普政府後續會不會用二三二條款或其他手段再調高關稅？行政院副院長鄭麗君強調，二三二條款已取得最優惠待遇，且在與美方合作備忘錄（MOU）也安排一條對應到二三二條款，未來若增加項目，我方也可持續與美國磋商爭取優惠待遇。

鄭麗君指出，一二二條款是過渡性措施，讓美國繼續維持有關稅存在，美國貿易代表署（USTR）已經說明，後續有可能啟動三〇一調查；我方評估三〇一調查將是替代IEEPA（國際緊急經濟權力法）的法律工具；USTR也說，調查後「會反映前期的談判成果」。

她說明，無論美方採用什麼法律工具，目標是鞏固既有談判成果。我們已在MOU安排一條，二三二條款中已取得項目的稅率及半導體關稅最惠待遇不變，未來若增加項目，譬如將對等關稅移到二三二條款，也可持續與美國磋商爭取優惠待遇，這部分也已寫在MOU上。

另因對等關稅遭裁定無效，台美對等貿易協定（ART）原談妥的四七一項產品豁免優勢也跟著改變。鄭強調，一二二條款僅是過渡安排，美方將循其他途徑重建協定基礎，政府會全力溝通確保我國取得的最佳待遇，「我們有信心達成這個目標」。

在野黨立委追問，MOU何時可生效？鄭麗君回應，這兩天都有與美方聯繫，美國政府說明正在研議及重建法律工具，在美方確認最惠待遇後，就會將協議送交國會。

