籲藍勿再卡關 潘俊榮︰不出聲不是工總

工總理事長潘俊榮強調，工總一定要為產業發聲，若不出聲就不是工總。（工總提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕談及多項重大法案審議卡關僵局，全國工業總會（工總）理事長潘俊榮昨指出，他日前拜會立法院長韓國瑜、立法院國民黨黨團總召傅崐萁時苦口婆心婉言︰「你們這樣亂的話對台灣是空轉、內耗」，更強調工總一定要為產業發聲，若不出聲就不是工總；此外他也肯定總統賴清德展現政治智慧，以韓國瑜提出的「化」字化解朝野僵局，並盛讚賴執政團隊是世界最強，盼產業護國群山在賴總統帶領下迎接AI商機，台灣經濟勢必起飛。

自曝率工總高層鞠躬請託 韓、傅承諾速審預算、ART

八大工商團體昨舉辦春節聯誼活動，今年由工總執行辦理，潘俊榮代表致詞時指出，他在開工次日帶領工總高層拜會韓國瑜、傅崐萁及國民黨三十餘位立委時，苦口婆心婉言︰「工總有一六〇個產業公會、占比台灣GDP五十三％，所以你們在那裡這樣亂的話，對整個台灣是空轉、內耗，你們快點給預算過」，並讓工總高層全部鞠躬敬禮，請託國民黨團盡速審理總預算案與台美對等貿易協定（ART），萬般請託下終於獲得韓、傅允諾「一定要化解、全力支持」。

請繼續往下閱讀...

潘俊榮強調，工總一定要為產業界發聲，「我們不出聲音就不代表我們是工業總會」，工商界期盼新的一年朝野政黨和諧，不僅人民、產業樂見，更是台灣整體的福氣。

潘俊榮也指出，台灣現在迎接全面智慧化時代，「AI才會賺錢」，台灣不僅有一座護國神山，而是一群護國神山，盼產業在賴總統的帶領下打拚邁進，成為關鍵少數立足全球；他盛讚賴清德執政團隊是「世界最強」，台灣經濟絕對會向前飛，並公開表態「我是公開支持賴清德，沒有要躲在巷子裡支持，這是對的人，我們就要支持」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法