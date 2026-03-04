通膨蠢動 戰事長短決定衝擊大小

〔編譯魏國金／綜合報導〕中東戰火將推升全球通貨膨脹。彭博週一對經濟學家進行的調查顯示，約半數回應者預期歐元區與美國的通膨增速略快，近四十％則預測中國呈現類似後果，其消費者物價增幅將較之前預期上升〇．三至〇．九個百分點。

彭博報導說，這場戰爭引發的最大通膨威脅是油氣價格的跳漲，全球五分之一的海運供應取道荷姆茲海峽，在戰爭爆發後，該海峽的交通幾乎全面中斷，如果衝突持續，較高的機票價格、物流成本及更廣泛的供應鏈風險等因素也將引發連鎖效應。

歐洲中央銀行首席經濟學家雷恩（Philip Lane）指出，「基本上，能源價格大漲會造成通膨走高壓力，特別是在短期內，衝突將對經濟活動帶來負面衝擊」；但「中東戰火對中期通膨的影響程度，取決於衝突的規模與持續時間」。他也說，歐央之前進行的敏感性分析顯示，如果中東地區的能源供應持續減少，那麼這場戰爭將導致能源驅動的通膨大幅飆升，經濟產值急遽下滑。

布蘭特油價繼二日上漲七％後，三日再漲近七％，每桶報八十三美元。歐央去年十二月的另一份分析顯示，油價如此程度的上漲可能使通膨上升〇．一個百分點、經濟成長下滑〇．一個百分點。

對於美國經濟，摩根大通執行長戴蒙警告，通膨可能成為「派對上的臭鼬」。他說，「通膨可能比人們預期還高，如果這種情況發生，那就像是派對上來了一隻臭鼬般掃興」。

他指出，「目前的中東局勢會略微推升油價，如果衝突持續不長，就不會出現重大的通膨衝擊，但如果衝突持續一段長時間，那就另當別論了」。

