發電用煤價大漲8.6％ 創3年最高

〔編譯盧永山、魏國金／綜合報導〕美國和以色列空襲伊朗，促使伊朗展開報復行動，卡達被迫關閉全球最大的拉斯拉凡（Ras Laffan）液化天然氣廠，發電用煤價二日創下三年來最高，因電力部門需要轉換發電原料。

澳洲Newcastle煤期貨價格二日大漲八．六％，達每噸一二八．七美元，創二〇二四年十二月以來即月合約最高價格；澳洲煤炭生產商成為最大贏家，兩大煤炭生產商Whitehaven Coal和New Hope股價漲幅均逾五％。

伊朗派出的無人機對拉斯拉凡天然氣廠發動攻擊，迫使該廠二日停止生產，為設廠三十年以來首見；該廠占全球天然氣供應二十％。由於亞洲許多國家依賴卡達供應的液化天然氣，若拉斯拉凡天然氣廠停產時間拖長，部分國家可能增加使用燃煤發電。

在卡達關閉拉斯拉凡天然氣廠後，英國、歐盟、亞洲天然氣價格全面跳漲，基準指標荷蘭TTF期貨價格三日飆漲二十八．五二％，至每兆瓦時五十七．二歐元（六十六．三五美元），前一天漲幅逾四十％，創二〇二二年俄羅斯入侵烏克蘭以來最大漲幅。

此外，國際油價也持續飆漲。布蘭特原油期貨價格三日一度漲破每桶八十五美元，為二〇二四年七月以來首見；至台灣時間晚間九時，漲幅收斂至六．六％，報八十二．八四美元。西德州中級原油上漲六．六％，報七十五．九四美元。

油氣續飆漲 全球股市倒地

金融市場方面，亞洲股市延續跌勢，韓國股市指標KOSPI指數大跌逾七％，日本日經指 數下挫超過三％；台灣股匯雙殺，台股重挫七七一點、二．二％，新台幣則爆量重貶一．七八角，收在三十一．六〇九兌一美元，為近一個月低點。

歐股週二開盤也跌跌不休，德國、法國股市近午盤重挫逾三％；美股道瓊開盤跌逾二％，費半跌四．三％，台積電ADR下挫五．三％。

