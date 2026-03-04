挺伊朗成冤大頭 油氣暴漲中國重傷

委、伊先後遭美重擊 中國巨額投資打水漂 打折購油也泡湯

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國和以色列對伊朗發動空襲，促使伊朗和其支持的黎巴嫩真主黨展開報復行動，中東衝突有擴大之虞，導致石油和天然氣價格飆漲。摩根士丹利（大摩）與星展銀行警告，若中東衝突拖長，高度依賴進口石油和天然氣的亞洲國家，恐面臨嚴重經濟後果，全球最大石油和天然氣進口國中國將承受巨大壓力。

大摩發布報告指出，亞洲國家的石油和天然氣貿易赤字占其GDP（國內生產毛額）的二．一％，油價每桶上漲十美元，就會使亞洲GDP成長直接減少〇．二至〇．三個百分點，包括泰國、南韓和印度等國家經濟成長前景面臨下修。

星展銀行研究部門高級副總裁薩卡爾（Suvro Sarkar）表示，中國每日進口一〇〇〇萬至一一〇〇萬桶石油，約五十％來自中東地區，其中至少十五％來自伊朗，加上中國三十％的液化天然氣（LNG）來自卡達，一旦中東衝突拖長，中國經濟將承受通膨升高等巨大壓力。

北京施壓伊朗 勿攻擊運輸船及卡達能源設施

在美以發動空襲後，伊朗不僅放話要關閉荷姆茲海峽，還派出無人機攻擊卡達和沙烏地阿拉伯，迫使兩國分別關閉LNG和煉油設施。《彭博》報導，中國能源進口商表示，北京當局正在向伊朗高層施壓，要求不要攻擊經過荷姆茲海峽的油、氣運輸船，讓能源供應持續流動，也要求不得攻擊卡達的能源設施。

中東衝突擴大衝擊中國經濟，除了因為價格上漲帶來的購油壓力，還因為中國從伊朗和委內瑞拉進口的石油約占總進口的六分之一；兩國之前被美國制裁，只能以低於國際行情十至十五美元打折賣給中國，在兩國接連遭到美國打擊後，估算中國每年將減少百億美元的折價利益。

此外，中國在伊朗和委內瑞拉均有巨額投資，包括委內瑞拉仍有一五〇億美元未償貸款，中國累計在伊朗投資至少三〇〇至五〇〇億美元，可能最後都血本無歸，二〇二一年簽署的廿五年全面合作協議也將無法落實。

