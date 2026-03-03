玉山銀：85%高資產顧客 啟動傳承規畫

玉山銀行攜手KPMG發布《2026台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》，左四為玉山金控董事長黃男州。（玉山銀行提供）

攜手KPMG安侯建業會計師事務所調查

〔記者高嘉和／台北報導〕玉山銀行2日攜手KPMG安侯建業會計師事務所（KPMG Taiwan）發布《2026台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》，為目前國內同類型研究中規模最大之調查。玉山以「家業傳承」為主題，深入探討全球經濟震盪、地緣政治風險與稅務環境變化下，台灣高資產顧客的財富管理現況、資產配置策略與家族傳承需求，並歸納出四大面向之發展趨勢：跨境增值、主動傳承、跨代賦權與對家族治理的重視。

玉山金控董事長黃男州表示，面對外部環境變動的挑戰，高資產顧客對家業傳承的關注與主動規劃的需求愈趨顯著，「資產風險韌性」、「家族治理」與「永續傳承」已成為財富管理的核心議題。

該報告顯示，2026年預估台灣資產規模逾一億元的高資產顧客將成長至12.4萬人，合計掌握高達46.1兆元財富。在全球政經不確定性升高下，逾7成高資產顧客已布局境外資產配置，反映出對風險規避與資產保值的需求；逾半的顧客也認為，對投資當地法規與稅務規範的熟悉度，是跨境資產配置最大的挑戰。由於跨境投資事涉複雜，高資產顧客不再僅追求投資報酬，而是期望整合投資、法務、稅務與治理等專業，推動財富管理朝向整體策略化發展。

本次調查也發現有85%高資產顧客已進行或準備啟動傳承規劃，對於財富的觀念已從「被動繼承」轉向「主動傳承」；同時也觀察到顧客對下一代的財富管理與保全能力仍有擔憂，顯見代際溝通與價值觀差異仍是傳承過程中的主要挑戰。玉山建議，一代在思維上應從控權走向賦權，並及早教育下一代的財富管理觀念及經營能力，以實現家業長青與永續傳承之目標。

