財經青紅燈》不要遇到神山就轉彎

台積電不是第一次被列為注意股票，過去三年每年都有一次被列入注意股票。 （路透資料照）

■陳永吉

上週台積電（2330）一度被證交所列為注意股票，外界擔心台積電恐進一步變成處置股票、導致交易不便，引發軒然大波，甚至證交所得出面闢謠，從媒體上看到證交所的回覆是「台積電不會被列為處置股票」，但外界如果認為台積電這輩子都不會被列為處置股票「關緊閉」，則會過於天真。

主管機關對於列為注意、處置股票的規定可用琳瑯滿目來形容，多到外界常搞不清楚，但證交所、櫃買的監視部門自有一套電腦程式，每天會跑出符合條件的股票進行公告，現在還會預警已注意多次的股票可能快變成處置股票，既然條文、規定都擺在那裡，不知道外界到底還有什麼要議論的地方？

台積電不是第一次被列為注意股票，過去三年每年都有一次被列入注意股票，外傳前年第一度因注意股票規則第11款、股價收盤價差過大被列為注意股票時，台積電曾找證交所，希望不要因為股價價差問題被列為注意股票，證交所當時曾研究要廢除第11款規則，但因證期局反對而作罷。

去年證交所高層跟上市公司會面交流，讓上市公司暢所欲言，又有一家高價KY公司當場反映注意股票規則第11款並不合理，因為該公司每個月都因此被列注意股票，希望再調整規定，證交所聽進去了，研議在第11款規定內加入本益比等其他條件，等同放寬規定。

其實會被列為注意股票，根據證交所明文規定共有14款，但證交所在官網早就註明，如果是因為第9款至第13款標準而發布「公布注意交易資訊」者，是為提醒投資人注意交易風險，僅公布注意交易資訊，不會將其發布為處置有價證券；也就是說，就算每天因為第11款被列為注意股票，也不會因此變成處置股票。所以既然都白紙黑字寫清楚，主管機關要做的就是說清楚、講明白，而不是說台積電不會成為處置股票，或者更改遊戲規則，加入不知道要怎麼算的本益比條件。

神山很重要沒錯，但合理的遊戲規則也很重要，規則既非不合理，沒必要為了神山就轉彎，這是當一個主管機關該有的堅持！

