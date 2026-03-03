長假影響 2月新車領牌僅2.2萬輛

2月豪華車品牌領牌數僅4008輛，年減45.1%，占整體車市銷售占比更從去年同期的26.5%下滑至18.2%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕受2月農曆春節長假及228連假影響，2月工作天數明顯縮短，2月全台新車領牌數僅2.2萬輛，較去年同期縮水近2成。

其中，進口車2月領牌數為1.04萬輛、年減24.7%，市占率47.2%，尤其是美國進口車關稅政策不確定因素持續發酵，造成2月豪華車品牌領牌數僅4008輛、年減45.1%，占整體車市銷售比重更從去年同期的26.5%下滑至18.2%。

請繼續往下閱讀...

若累計今年1至2月全台新車領牌數，淡化農曆春節落在不同月份的比較基礎差異，可發現今年前兩個月全台新車領牌數達5.7萬輛，較去年同期減少8.7%；進口車前兩個月領牌數近2.5萬輛、年減17.9%。

以各家公司來看，和泰（2207）汽車代理的TOYOTA+LEXUS前兩個月領牌數達2.34萬輛、年減12.5%，市占率達41%；中華（2204）汽車旗下MITSUBISHI+CMC+MG前兩個月領牌數達7023輛、年增9.2%，市占率12.3%；裕日車（2227）旗下NISSAN+INFINITI領牌數則為1698輛、年減17.7%，市占率3%；三陽（2206）代理的HYUNDAI汽車領牌數達2534輛、年增10.5%，市占率4.4%。

車商表示，展望3月，雖有美伊戰爭及美國關稅政策等不確定性影響，但在政府新購貨物稅補助及汰舊換新政策延長的帶動下，總市場預估領牌數可達3.6萬輛，較去年同期減3%。

