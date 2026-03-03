中東戰火 法人看好貨櫃海運表現

荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，法人估市場最多能夠忍受10天。（路透檔案照）

貨櫃3雄股價漲幅都逾4.5%

以伊掀戰火，長榮創波段高。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕美國、以色列聯手攻擊伊朗，航運業者表示，以伊掀戰火，對中東線影響大，在荷姆茲海峽風險高情況下，不少國際航運業的貨櫃船被卡住，若戰事拖長，影響船舶供給下，對貨櫃海運市場是正面。

在中東地區有3條航線的萬海（2615）指出，目前已暫停所有前往中東地區的貨物訂艙，何時恢復收貨，將視未來區域局勢的變化而定，預期後市因為碼頭擁擠、運力減少，保險、油價成本上漲，可望反映在未來的海運運費上。

戰事拖長 不排除運費走揚

法人分析，考量紅海危機再起，降低航商復航意願，進而舒緩市場對於運價走勢的保守預期，給予長榮（2603）及陽明（2609）投資建議為「買進」，而萬海是否受惠中東航線運價走高，將取決於戰爭期間的長短。

受到中東局勢緊張，貨櫃三雄昨日漲幅都逾4.5%，創波段高。貨櫃業者表示，中東戰火爆發，紅海航線或經紅海、蘇伊士運河到西北歐、及地中海航線會繼續繞行好望角，對航商的船舶調度影響大，若戰事拖長，不排除運費會走揚。

法人認為，以色列及伊朗再度發生衝突，胡塞武裝恐重啟紅海攻擊行動，即便戰爭有望在短期內停止，但雙方關係仍緊張，紅海危機將持續存在，航商復航計畫將因此中斷，預期2026年航商仍將持續繞道好望角航行，相對有利支撐歐洲線運價走勢，長榮、陽明可望受惠。

而航商通行荷姆茲海峽風險高，航行中東航線的業者，將以其他港口及接駁運輸替代原本航程，周轉率降低有利支撐航線運價表現，萬海可望受惠，惟受惠程度將視戰事長短而定。

