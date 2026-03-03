記憶體3大廠 全年缺貨

威剛董事長陳立白。（記者洪友芳攝）

威剛董座陳立白：明年下半年才有新產能

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛（3260）董事長陳立白指出，DRAM結構性供不應求將持續，預估今年DRAM將一路缺貨，從第一季漲價到第四季，合約價也將呈現每季上漲的走勢，模組廠從原廠要不到貨，只好去現貨市場搶貨，這使得現貨市場因供需失衡而更推升價格上漲。他並認為，新產能預計最快也要到2027年下半年才能看到實際產出。

記憶體模組業者宇瞻（8271）執行長張家騉也表示，AI帶動HBM、DDR5產能需求強勁，新增產能卻面臨新廠土建約需9~10個月、關鍵設備交期約需18個月，記憶體供給吃緊情況短期難解，今年仍看不到紓解的可能性，可能要等到2027年下半年才有所緩解。他說，公司仍可從原廠獲配，但比例下降，需以現貨市場補量，成本上升屬必然，毛利率取決採購時間點。

業界爭搶現貨 價格墊高

陳立白表示，記憶體三大原廠都已通知今年的產能已銷售一空，全年缺貨態勢明確確立，DRAM與NAND Flash的價格不僅沒有跌價的問題，更因原廠供給不足，業界爭相搶貨，助長價格上漲，預估合約價將逐季上漲，現貨價也將墊高。

為滿足客戶需求及因應缺貨漲價效應，威剛自去年底繼續加速採購力道，希望今年第一季底庫存水位能拉升至300億元以上，以全力支援重要與策略性客戶的需求。也因提前採購備貨的優勢，威剛看好今年第一季毛利率表現可維持高檔水準，挑戰營運佳績。

陳立白也指出，雖然部分上游原廠為因應供給吃緊的市況，開始啟動擴產計畫，但新增產能並非一蹴可幾，預計最快也要到2027年下半年才能看到實際產出。

他說，目前AI應用深化而推升記憶體需求持續增長中，從大語言模型訓練到推論、從雲端運算拓展至邊緣應用，甚至機器人、自動駕駛汽車等，都可望繼續推高記憶體需求。

