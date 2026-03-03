國際油價大漲 干擾4月電價決策

因應國安需求，興達4部燃煤機組、約2.1GW已陸續轉為備用電力，必要時啟用，確保供電穩定。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕美伊戰火升溫，帶動國際油價大漲，本月中下旬即將召開電價審議會，台電董事長曾文生表示，今年首季就有委內瑞拉、美國伊朗等地緣政治衝突，荷姆茲海峽更遭伊朗封鎖，特別是天然氣是影響電價平均成本的重要因子，但距離電價審議會尚有一段時間，相信審議委員會審慎判斷，目前中油、台電最重要就是穩定供應能源。

興達燃煤機組備用 必要時啟動穩供電

曾文生指出，台灣的確很多能源來自中東地區，但中油、台電都有因應地緣政治風險的避險安排，中油也規劃從其他地區調度；台電則可配合能源儲存量進行調節，搭配船期、能源種類使用不同比例。經濟部也補充，因應國安需求，興達四部燃煤機組、約二．一GW已陸續轉為備用電力，必要時啟用，確保供電穩定。

二月二十八日美伊戰爭爆發，曾文生表示，中東航線約十四天，主要影響時間落在三月十五日後，尚有兩週反應時間，可能影響天然氣船約五至六艘，後續要看戰火激烈程度。他說，能源供應不穩定，對任何民主國家就是通膨，只要一直通膨，期待的降息就不會發生，因此也能看到美國大方向採取快速處理，戰事衝突究竟會多快平息，全球也在關注。

另，曾文生指出，台灣從北到南的電廠都在擴建，台電今年會有台中、興達等四部約五二〇萬瓩大型燃氣機組接受調度。至於核能議題，台電說明，核三廠再運轉計畫已初步完成，三月底前將如期提送核安會，核二廠的再運轉計畫也會另外處理；自主安全檢查部分，核三已和原廠西屋正式簽約，技術人員也陸續進駐，核二廠也與奇異公司洽談中，自主安檢仍力拚一年半到兩年完成。

