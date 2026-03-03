台股守住3萬5 台幣重貶1.8角

台股昨日一度狂瀉809點，所幸低接買盤進場，終場險守3萬5千點大關。（記者方賓照攝）

〔記者卓怡君、陳梅英／台北報導〕二二八連假期間，美股持續走弱，中東戰雲密佈，避險情緒增溫，台股昨早補跌，一度狂瀉八〇九點，摜破五日線；所幸低接買盤進場，加權指數跌點快速收斂，終場下跌三一九．四點、收在三萬五〇九五．〇九點，險守三萬五千點與五日線大關，成交量約一．〇一兆元。另，新台幣失守三十一．三元大關，終場收在三十一．四三一元、重貶一．八角，總成交量二十八．五九億美元。

台股昨大跌，但低軌衛星、矽光子等熱門股開低後急拉漲停，記憶體族群同樣開低走高，加權指數一度下跌不到百點；航運族群因荷姆茲海峽遭封鎖而大漲，最後一盤因台積電遭壓盤，加權指數終場下跌三一九點。

國票證券表示，台股二月大漲十．四％，短線似有過熱疑慮，加上連假期間發生美伊戰爭，市場悲觀情緒驟升。不過，歷史數據顯示，區域戰爭發生後一個月標普指數上漲居多，手中持股不宜過度殺低，留意基本面展望佳或者低基期族群低接布局時機。

三大法人昨賣超台股四二八．六億元，外資賣超三八九．八億元，投信買超八六．六億元，自營商賣超一二五．四億元；外資期貨大舉加空五一〇六口，累積外資期貨淨空單高達四．一萬口。

另，在全球避險情緒升溫下，資金湧入債市與金市，美元指數大幅反彈，新台幣昨盤中一度重貶逾二角。匯銀主管指出，若美伊戰事能快速落幕，隨著股市反彈，台幣有機會止貶回升；但若衝突擴大，帶動通膨預期升溫、外資持續撤出，資金轉向避險資產，台幣恐貶破三十一．五元關卡。

根據央行統計，昨日截至下午四時，美元指數漲〇．七二％，亞幣全面走弱，新加坡幣重貶〇．七四％、人民幣貶〇．六三％、日圓貶〇．五九％，新台幣則貶〇．五七％。

