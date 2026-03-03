全球股市嚇跌 推升避險資產

中東地區緊張升溫，全球股市下挫。（彭博）

歐、亞股市跌約1.5％、標普500期貨跌1％ 金價漲逾2％

〔編譯魏國金／綜合報導〕中東地區緊張升溫，加劇投資人焦慮，股市下跌，黃金、美元等避險資產走高。法國外貿銀行美國利率策略主管布里格斯（John Briggs）指出，「襲擊規模與伊朗的報復行動都超出市場預期」，交易員正採取「先避險，問題以後再問」的策略。

全球股市下挫，斯托克歐洲六〇〇指數盤中下跌一．四五％，亞股跌幅相近，標普五百期貨指數下跌一％。避險資產需求強勁，金價上漲逾二％，每英兩近五四〇〇美元；美元創一個月來最大漲幅，但美國國債殖利率下跌，回吐上週部分漲幅，十年期公債殖利率跌破四％，主因市場憂心油價走高恐使通膨上升，降低聯準會（Fed）降息意願。

投資顧問公司Roundhill金融分析師馬薩表示，密切關注荷姆茲海峽未來的運輸情況，「如果航運維持暢通，股市就能撐過去，否則，一切難以預料」。

天利投資投資組合經理胡塞尼表示，全球股票與信用的估值偏高，使投資人較易傾向降低風險；市場已因美國關稅政策的轉變、人工智慧（AI）的衝擊以及私募信貸有關的壓力而感到不安，不過，「去風險的程度沒人說得準」。

專家︰勿搶進 此次戰火恐較久

巴克萊策略師警告，不要搶快逢低買進，投資人已習慣地緣政治衝突迅速消退，但這次事件可能持續較久。巴克萊全球研究主席拉賈亞克沙說：「如果股市下滑到足夠程度，比如標普五百跌逾十％，可能是買進時機，但現在還不是時候。」

嘉信理財總經研究與策略主管高登表示，中東戰火在一定程度上將推升油價，引發短期通膨恐慌，使股市震盪，「但我認為投資人必須思考『頭版風險』（front-page risk）與『利潤風險』（bottom-line risk）的差異。如果這場衝突不會對成長或收益產生實質的後續影響，那麼任何負面的股市反應都可能是暫時的」。

