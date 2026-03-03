航運一團亂 商船改道 戰爭險喊停

全球最大貨櫃運輸公司馬士基（Maersk）表示，基於安全考量，暫停通過蘇伊士運河與荷姆茲海峽。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕全球最大貨櫃運輸公司馬士基（Maersk）表示，基於安全考量，暫停通過蘇伊士運河與荷姆茲海峽，「地中海航運」（MSC）也通知其在波灣地區船舶前往指定的安全避風區，直至另行通知。而從五日起，全球七家大型海事保險公司將停止為進入波斯灣的船舶承保戰爭險。

美國和以色列二月廿八日空襲伊朗，伊朗革命衛隊隨即宣布關閉荷姆茲海峽，並傳出有多艘油輪在波斯灣內遭到攻擊後，馬士基成為最新一家發表上述公告的海運集團。

請繼續往下閱讀...

馬士基表示，將調整航運路線，改為繞道非洲南端的好望角，這將使得航程增加數千公里，並將關閉在阿拉伯聯合大公國、卡達和阿曼的辦公室。

據彭博報導，從倫敦時間五日午夜起，如果船舶進入波斯灣、鄰近特定水域和伊朗水域，Gard、NorthStandard、Skuld、倫敦船東互保協會等七家大型海事保險公司，將停止為其承保戰爭險。

日本主要私人保險公司日本船主責任相互保險組合（Japan P&I Club）也表示，將從六日午夜起取消承保戰爭險，但此決定僅影響戰爭險，其他承保條件維持不變。

這種特殊形式的保險，旨在保護船東和租船人免受戰爭、恐怖主義和海盜造成的第三方損失；保險費用因地而異，在地緣政治緊張時期往往會飆升。市場人士透露，波斯灣地區的保險費率近期已翻倍，達到船舶價值的〇．五％左右。

此外，伊朗局勢惡化後，全球避險基金、銀行和保險業者已加速評估在中東地區的曝險情況。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法