卡達斷氣 荷姆茲海峽運油幾停擺

美伊衝突如果導致荷姆茲海峽完全關閉，中東的石油生產可能不超過25天，因為儲油侷限將迫使油商強制停產。（路透）

小摩估儲油侷限25天 中東油國恐被迫停產 油價一度大漲逾10％

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，國際油市最大的恐懼在荷姆茲海峽的油輪運輸幾乎停擺後，儼然成為現實。摩根大通分析師報告指出，如果該區衝突導致荷姆茲海峽完全關閉，中東的石油生產可能不超過二十五天，因為超過此期限，儲油侷限將迫使油商強制停產。

伊朗攻擊LNG廠 卡達暫停生產

另，卡達政府昨指出，卡達能源公司（QatarEnergy）位於拉斯拉凡與梅薩伊德的液化天然氣（LNG）設施遭伊朗無人機攻擊，將停止生產，並評估損失。卡達供應的LNG全球占比二十％，是僅次於美國的LNG出口國，國有卡達能源公司的客戶中，八十二％為亞洲國家，包括台灣。

美國與以色列二月二十八日對伊朗發動攻擊，伊朗隨後對卡達、阿拉伯聯合大公國、科威特與巴林等設有美軍基地的週邊國家展開飛彈報復。美國總統川普表示，對伊朗的軍事行動可能持續四週。

全球約五分之一的原油與液化天然氣行經荷姆茲海峽運輸，該海峽雖未正式關閉，但在船東自行取消通行該航道後，經荷姆茲的油輪運輸幾乎停擺。摩根大通表示，二月二十八日取道該航線的石油出口降至約四百萬桶，幾乎全為伊朗原油，而通常每日輸出量約四倍之多。

摩根大通估計，包括沙國、阿聯、伊拉克、科威特、卡達、阿曼與伊朗等海灣七大產油國的陸上儲油設施約可儲存三．四三億桶原油，約二十二天的滯留產量；波灣地區另約有六十艘空油輪，可再儲存約五千萬桶原油，使得原油生產可延長三到四天、共約二十五天。在荷姆茲輸油要道基本停滯後，關鍵問題在於，在週邊等待的油輪何時、以及多快才能再度航行。

荷姆茲海峽的運油停擺，以及沙烏地阿拉伯一座大型煉油廠遭無人機攻擊停產後，油價飆漲至四年來最高價；緊鄰波灣的拉斯塔努拉煉油廠每日生產五十五萬桶原油。

沙國油廠遭轟 油價4年新高

布蘭特原油期貨昨亞洲交易一度暴漲近十三％、每桶報八十二．三七美元，西德州中級原油漲逾十一％，之後漲勢收斂。台灣時間晚間十時，布蘭特原油上漲八．五六％，每桶報七十九．一一美元，西德州中級原油漲七．六七％，報七十二．一六美元。

