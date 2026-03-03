創新高 勞動基金1月大賺近4千億

勞動部昨公布一月勞動基金收益3947億元，創史上最高紀錄。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕勞動部昨公布一月勞動基金收益三九四七億元，創史上最高紀錄，收益率五．二八％；其中新制勞退基金賺二六一八．八億元，以目前參與收益分配的一二九二萬戶計算，每位勞工平均可分紅二萬餘元。

目前整體勞動基金規模七兆九七七一億元，其中新制勞退基金規模五兆二六四九億元，收益率五％；舊制勞退基金一兆七二二億元，收益率八％；勞保基金一兆三九五九億元，收益率五．一六％；就保基金一八二九億元，收益率〇．二八％；勞職保基金三七四億元，收益率〇．一七％；積欠工資墊償基金規模二三八億元，收益率三．六六％。

請繼續往下閱讀...

另，受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模七四〇三億元，收益率五．一一％；受農業部委託管理的農民退休基金規模二七四億元，收益率五．九五％。

勞動部指出，近十年整體勞動基金及國保基金平均收益率分別為九．二九％及九．六六％，近五年多平均收益率分為十一．四四％及十一．六五％，投資績效穩健。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法