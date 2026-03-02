〈財經週報-本週熱點〉AI動能續強 外銷訂單有望連12紅

1月我國外匯存底達6.044億美元，再度改寫歷史新高。（法新社）

記者陳梅英／專題報導

受惠人工智慧（AI）需求持續暢旺，經濟部本週將公布1月外銷訂單統計，預估將連續第12個月呈現年成長；工業生產指數亦可望延續正成長走勢，挑戰連23紅。此外，中央銀行也將發布2月外匯存底餘額，適逢孳息大月，不排除再創新高。

根據經濟部統計，2025年12月外銷訂單金額達762億美元，創下單月歷史新高，年增43.8%，已連續11個月正成長；全年累計接單7437.3億美元，同步改寫歷年新高，年增幅達26%。

經濟部指出，12月外銷訂單表現亮眼，主因仍是AI、高效能運算（HPC）及雲端資料服務等應用需求強勁。展望1月，雖受工作天數較少影響，接單金額可能較去年12月略為回落，但預估仍可落在700億至720億美元區間，將是歷年同期最佳水準。

經濟部本週也將公布工業生產指數。去年12月工業生產指數為131.76，年增21.57%；其中製造業生產指數達133.94，年增22.98%，雙雙連續22個月呈現正成長。經濟部預估，1月製造業生產指數將介於130.69至134.69之間，年增率可望達35.6%至39.7%，續寫連23紅。

2月外匯存底餘額 央行進場調節是關鍵

央行即將公布2月外匯存底餘額。從影響外匯存底的三大因素觀察，2月美元轉強，將使外匯存底中非美元資產折算為美元的金額減少；不過，2月向來是孳息大月，有望抵銷部分匯率不利影響，關鍵仍在央行是否進場調節。

據央行統計，1月我國外匯存底月增19.04億美元，達6.044億美元，再度改寫歷史新高。央行並指出，若非1月上旬外資匯出力道偏強、央行需進場提供美元流動性，外匯存底增幅原可更為可觀。我國外匯存底穩居全球第四大，僅次於中國、瑞士與日本。

