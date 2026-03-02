〈財經週報-投資觀點〉解構基金投資新局：主動式ETF浪潮與TISA基金紀律理財

臺灣基金市場主動式ETF的爆發性成長以及TISA基金紀律理財，兩股力量交織，重塑投資人的行為模式。（路透）

■劉瑤

2025年臺灣基金市場迎來雙重轉折：主動式ETF的爆發性成長，成為資產配置的新焦點，另一方面，「臺灣個人投資儲蓄帳戶」（Taiwan Individual Savings Account，簡稱TISA）引領紀律理財觀念的普及，推動全民理財文化升級，兩股力量交織，不僅改變投資工具的選擇，更重塑投資人的行為模式。

主動式ETF：低成本與專業判斷的結合

根據臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心統計，2025年臺灣市場新掛牌的ETF超過40檔，其中以主動式ETF占比最高，這些產品涵蓋投資級債券、AI科技、臺灣成長等主題，顯示投資人對「低費率＋主題投資」的雙重需求。

投資人數據：

臺灣首檔主動式ETF於2025年4月份募集，不到一年的時間，根據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會截至2025年底統計，主動式ETF受益人數近80萬人次，總基金規模已達1,730億。

主題聚焦：

聚焦科技股、AI產業的臺灣、美國股票型ETF，以及降息循環受惠的債券型ETF，成為最受矚目的投資方向。

主動式ETF的優勢在於結合被動式ETF的透明度與低於共同基金費用的特性，加入專業經理人專業選股判斷，提升報酬潛力，使其在波動加劇的市場環境中，成為投資人分散風險與追求超額報酬的首選。

TISA基金：紀律理財的制度化推動

除了產品創新，投資行為的改變同樣值得關注。臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）制度是金管會於2025年為了建構我國退休儲備「第三支柱」，協助個人累積退休資本，提升資產管理能力與財務韌性所推動之政策，目的是引導民眾建立長期投資觀念，透過專家嚴選的優質TISA基金，培養紀律理財習慣。

TISA基金有以下特點：

申購門檻低：

最低新臺幣1,000元即可參與定期（不）定額投資，降低新手入門的障礙。

費用優惠：

免申購手續費、低經理費率，提升投資人長期投資報酬。

制度設計：

必須連續扣款成功至少24個月，避免短期進出，強化投資人定期定額紀律。

紀律理財的核心在於「抗波動、重長期」。在主動式ETF浪潮下，若缺乏紀律，投資人容易因短期漲跌而追高殺低，TISA的推廣正好補足這一缺口，讓投資人能以更穩健的心態參與市場。

新局展望：雙軌並進

當全球ETF市場突破19兆美元規模，主動式ETF的創新浪潮與TISA制度的紀律理財，正形成「全球趨勢與在地政策」的交會。

展望2026年，基金投資市場的關鍵詞為「創新」與「紀律」。主動式ETF浪潮代表全球資本市場的進化，而TISA基金則是臺灣在地的制度創新，兩者相互呼應，為投資人提供更廣闊的選擇，也為金融市場注入新的活力。

（作者為元大證券財富管理部資深協理）

