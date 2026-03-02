〈財經週報-投資觀點〉常見權證實務交易狀況

權證收盤價與委買價

■陳毓婷

台股蛇年大漲10,080點，站上3,3000點大關，創下歷年封關最高點位，權證市場也熱鬧滾滾，遂出現許多新手專屬的問題；其中「權證理論價偏離」是多數人都會碰到的狀況，以下舉例說明。

1.權證漲跌幅失真

投資人習慣以權證的前收盤價做為判斷漲跌幅的基準，然收盤價為實際成交或掛出的價格，由市場上的買家和賣家即時供需決定，「不一定等於券商的造市委買價」；所以當實際收盤價偏離理論委買價太多，還用此收盤價判斷券商造市委買價是否有跟著股票漲跌就會有誤差。

請繼續往下閱讀...

以這個例子來說，1/27至1/28，現股最後委買價漲幅為9.97%，以理論委買價計算，權證漲幅為14.12%，然若以1/27的權證的「收盤價」計算，該權證漲幅僅8.37%，故投資人會誤以為權證造市商掛出的委買價不合理，實際上是因為前一日市場收盤價已偏高。

2.權證跌停價格飆高

權證跟現股一樣有漲跌停，以跌停價為例，公式為：權證平盤價-【(現股平盤價-現股跌停價)】x行使比例；以1/29為例，股票平盤價為83.8元，跌停價為75.5元，如下表所示，計算出來的權證理論跌停價應該為1.61元，然以偏高的前收價格做為平盤價時，計算出來的跌停價則為1.72元，比理論跌停價高出6.83%。在這種情況下，若以現股即時價格計算出的權證即時理論價低於跌停價(1.72元)，就會讓券商無法掛單，造成權證流動性問題。

因此為了避免誤判權證價格而吃虧，投資人在買進權證前，一定要先至該發行券商的網站試算即時權證理論價。

另外，開紅盤後有仍多檔股票列為處置股，此時股票流動性不佳，數分鐘甚至數十分鐘才會有一筆成交價格；發行券商在下一筆成交價格出現前，無法即時確認合理股價並進行避險，符合發行人無法進行避險時的不報價的時機。投資人可留意證交所及櫃買中心官網揭露之處置股票資訊。（作者為統一證券金融商品部資深專業經理）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法