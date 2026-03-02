〈財經週報-投資趨勢〉AI走向新型基礎建設 正在重寫產業版圖

2024印度對美國和歐洲的出口比重

■林元平

過去兩年，生成式AI席捲全球。但若從2026年的時間點回頭看，真正改變科技產業結構的，已不只是模型本身，而是如何建構完整及可大可久的的一場「AI生態體系競賽」。

最新產業資料顯示，美國大型雲端服務商與科技龍頭正持續上修AI相關資本支出，並明確指出算力仍處於供不應求狀態。這些資金不再只是投入軟體或雲端服務，而是大規模流向資料中心、GPU與CPU、電力系統與高速傳輸等實體建設，使科技的發展從過去十多年的「輕資產應用」快速轉向現今的「重資產工程」。

科技發展轉向重資產工程

這樣的轉變，也反映在企業獲利與市場預期上。市場不斷上調全球科技板塊的獲利成長預期，顯示AI不再只是概念題材，而是已開始實質貢獻營收與現金流。特別是在雲端、半導體與關鍵零組件領域，AI已成為推動中長期成長的核心引擎。

從亞洲供應鏈角度來看，這波變化更加具體。資料中心建置在2026至2027年仍處於高速成長階段，不僅美國持續擴張，其他地區也同步推進所謂的「主權AI」，將算力與資料中心視為國家級戰略資產。這使得AI基建不再是單一市場的投資循環，而是多國同步進行的長期工程。

隨著建設規模擴大，AI伺服器所需的關鍵技術也全面升級。包括先進封裝、特別是CoWoS產能持續擴充，記憶體則從HBM一路外溢至伺服器DRAM與企業級SSD，形成供不應求的結構性格局；同時，資料中心電力架構正從415V邁向800V高壓直流，以支撐更高算力與更低能耗。

此外，高速互連與散熱技術也成為不可忽視的瓶頸。AI伺服器對800G光通訊模組的需求快速成長，下一世代1.6T規格已開始進入量產規劃；GPU功耗持續攀升，則推動液冷方案成為主流設計。這些改變，使得載板、PCB、銅箔基板與散熱等「過去不那麼顯眼」的產業，一躍成為AI時代的關鍵角色。

算力、資料及流程 AI下一個成長重心

不過，AI的擴散並非毫無阻礙。企業端雖然高度關注AI導入，但實際落地仍受限於資料分散、系統老舊與流程未整合。企業導入AI通常需經歷從概念驗證、資料整合到全面部署的多階段過程，目前正處於關鍵的過渡期。真正的大規模商業化，往往要等基礎架構整理完成後才會爆發。

也正因如此，AI的下一個成長重心，可能不再只是誰的模型更強，而是誰能把「算力、資料及流程」整合成可規模化運作的系統。從雲端平台、半導體製造，到亞洲供應鏈的製程與效率，AI正在迫使整個科技產業重新協作。

從這個角度看，AI的第二幕已經展開。它不只是科技創新，更是一場結合工程、能源、製造與政策的系統性競賽。未來幾年，真正的贏家，或許不是單一明星產品，而是能在這場新基建浪潮中，穩定提供關鍵能力與長期價值的產業體系。（作者為瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管 林元平）

