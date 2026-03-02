〈財經週報-台股熱點〉輝達財報優於預期 電子代工廠股價歌舞昇平

電子代工廠2026年營收與2025年EPS

記者方韋傑／專題報導

人工智慧 （AI） 晶片龍頭輝達去年第四季財報優於預期，加上各大雲端服務供應商無懼市場憂慮雜音，持續加大AI基礎設施投資力度，帶動全產業鏈股價歌舞昇平。隨著下游組裝廠陸續公布去年全年獲利成果，又逢輝達GTC大會將在3月15日登場，新一代Vera Rubin平台代工體系可望持續受到關注。

回顧台灣AI伺服器代工廠馬年第一週股價走勢，鴻海（2317）單週大漲7.04%，電子五哥也全數收紅。其中，和碩（4938）受惠於年前收購系統電（5309）9.6%股權、垂直整合題材持續發酵，單週上漲4.25%，而緯創（3231）、仁寶（2324）分別都有3%漲勢，廣達（2382）、英業達（2356）也各自有近2%的漲幅。

供應鏈指出，AI產業結構正在歷經重大轉變，從最初的創新技術，轉為系統、資本與營運效率共同驅動前景發展，未來的競爭重點不在單點性能，而在整體配置能力，大型雲端服務供應商所參與的主權AI策略會是主戰場之一。研調機構顧能（Gartner）預估，2026年全球主權雲基礎架構即服務（IaaS）支出預估將達800億美元、年增25%，目前部署於全球型雲端服務供應商的工作負載，有20%將轉移至在地化、本地端運作。

不少台系業者認為，隨著新一代AI平台性能越強，單價也更高，代工廠的稅後淨利、每股盈餘可望接續去年再度創高，已與過去「毛三到四」的時代大不相同，但本益比卻仍受到毛利率牽制，「別人（其他產業）還有到幾百倍的，我們20倍不到，這樣不太公平吧」，倘若毛利率並無發生劇烈波動，呼籲市場仍應透過獲利表現合理評論公司股票價值。

