〈財經週報-台股熱點〉ABF載板逐季調漲 IC載板廠今年獲利跳增

ABF載板2026年營收與2025年EPS

記者卓怡君／專題報導

AI（人工智慧）需求大增，推升ABF載板朝多層數與大面積發展，製程更為複雜，由於上游材料玻纖布、銅箔、金價等持續上漲，玻纖布今年吃緊窘況無解，IC載板三雄欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）今年將逐季調漲ABF載板價格，外資更預估由於產能與材料緊俏，明年ABF載板將出現供應缺口。受惠ABF載板漲價、稼動率提高、產品組合優化，IC載板廠今年獲利有望較去年大幅跳增，吸引內外資進場加碼，載板三雄上週股價強勢噴出。

欣興表示，ABF載板今年漲價並非一次性，首季漲價幅度將大於上一季；欣興為了ABF載板擴產二度上修資本支出，主要是為了重要策略客戶需求，與客戶共同討論後才決定，投資ABF載板產能擴充與製程能力提升；去年載板來自AI產品比重占40%，今年提升至60%，PCB產品來自AI的比重約55-60%，今年提高到65-70%，今年整體AI營收比重將超過60%。

請繼續往下閱讀...

南電去年全年每股稅後盈餘3.01元，較前年的0.32元大增840%，該公司公布1月自結獲利，1月淨利3.6億元，年增8,126.95%，單月每股稅後盈餘0.56元。目前外資給予南電最高目標價為700元。

因上游原料缺貨，景碩部分ABF載板出貨遞延至首季，加上BT載板與隱形眼鏡業務優於預期，景碩首季有望淡季不淡，營收有望與上季持平，法人預估，景碩全年營收年增上看20%，呈現逐季成長。

