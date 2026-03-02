〈財經週報-華許效應〉金市高波動成常態 多頭趨勢未變

金價華許效應及預測

記者陳梅英／專題報導

這波回檔屬於過熱後的技術性修正，多家機構上修2026年金價目標，普遍落在6,000美元以上。（法新社）

2026年1月30日，國際金價自每英兩5,500美元附近急挫至4,800美元，兩個交易日內跌幅創下1980年以來新高，白銀更同步暴跌約3成，美元指數則跳升逾1%。市場普遍將此波劇烈修正，歸因於美國總統川普正式提名華許（Kevin Warsh）出任下一任聯準會（Fed）主席，政策預期驟變，引發所謂的「華許效應」。

不過，回顧行情結構，金價在急跌前短短7個交易日內已飆漲近2成，交易所亦陸續調高期貨保證金，在投機成本升高下，一旦消息明朗，連鎖停損迅速引爆跌勢。市場多認為，這波回檔屬於過熱後的技術性修正，而非牛市反轉，多家機構反而趁勢上修2026年金價目標，普遍落在6,000美元以上，甚至上看6,600美元。

請繼續往下閱讀...

非牛市反轉 多家機構上修今年金價至6,000美元以上

瑞銀（UBS）指出，中東緊張局勢升高、美軍增兵推升避險需求，加上通膨放緩與降息預期，有利金價表現；同時，全球黃金需求首度突破5000公噸，央行與投資買盤同步增強，預估金價未來數月可望上看6,200美元。WisdomTree商品總經研究主管Nitesh Shah亦認為，地緣政治已從偶發事件轉為長期不確定性，使黃金的配置價值持續存在，金價於2026年底有機會突破6,000美元。J.P. Morgan則預期，央行購金動能可望升至800公噸，年底金價上看6,300美元。

資金流向亦顯示支撐力道仍在。台灣銀行報告指出，全球主要黃金ETF於2月下旬持有量持續增加，其中最大規模的SPDR Gold Trust單日增持逾7公噸。亞洲方面，World Gold Council統計，上海金交所1月提取量達126公噸，中國金ETF單月大增38公噸，People’s Bank of China續增持黃金，凸顯去美元化下的結構性需求。

不過，短線風險仍不容忽視。BCA Research與Heraeus皆指出，市場仍受高度投機資金主導，保證金調升、槓桿去化與停損觸發，將使金銀價格維持高震盪。

台銀貴金屬部經理楊天立分析，金價已進入高度受地緣政治與政策影響的階段，呈現「上不封頂」特性。自去年10月28日以來，金價累計漲幅約44%，1月30日單日震盪高達11%，由高點回落至2月初低點修正逾15%，在噴出式上漲後屬合理「清洗」。

整體而言，全球風險已由區域衝突擴散至內政與政策不確定性，川普在期中選舉前的政策動向、新任Fed主席立場及關稅變數，皆將使金市高波動成為常態。楊天立建議，投資人避免追高，宜採定期定額布局；短線操作則可於噴出階段分批獲利了結，以控管風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法