〈財經週報-華許效應〉澳洲央行開出升息第1槍 各國央行利率政策大不同

澳洲央行2月3日升息1碼（0.25個百分點）至3.85%，為2023年11月以來首見，成為今年開出升息第一槍的已開發國家；因經濟增速快於預期，並預期通膨恐持續高過目標一段時間，預料該行5月將再升息1碼。不過，其他主要國家因為經濟增速、就業市場狀況和通膨走勢不同，之後利率政策方向也有所差異。

儘管日本銀行在1月23日的政策會議後維持利率0.75%不變，但政策委員會成員高田創（Hajime Takata）持反對意見，認爲海外經濟正處於復甦階段，日本物價面臨的風險偏向上行，提議將短期利率從0.75%上調至1%。

日本通膨放緩 日銀升息步伐待觀察

前日銀政策委員會成員櫻井真（Makoto Sakurai）指出，如果日圓在預計於3月舉行的美日領袖峰會前再度走弱，日銀最快可能在3月升息1碼至1%。美銀全球研究的調查則顯示，市場預估日銀要等到4月才會升息1碼。

不過，日本1月整體通膨率放緩至1.5%，創2022年3月以來最低，也終止通膨連續45個月高於日銀設定2%目標的紀錄，顯示日本物價壓力正在逐步放緩，加上日本去年第4季經濟成長率僅0.1%，日銀是否如市場預期升息，還有待觀察。

美國聯準會（Fed）在1月28日的政策會議後維持利率3.5%至3.75%區間不變，為Fed連續3次降息後首度按兵不動。但決策官員對於未來政策方向存在分歧，部分官員稱若通膨維持高檔，對升息持開放態度，但若通膨下降，部分官員則支持降息。

目前市場認為Fed在3月降息的可能性幾乎為零，但押注Fed新任主席華許（Kevin Warsh）5月上任後，於6月中召開的首次政策會議可能降息1碼，以呼應總統川普的「期待」。

市場料聯準會6月降息 歐洲央行今年利率不變

受通膨回落影響，歐洲央行在2月5日政策會議後維持利率2.15%不變，連續第5次按兵不動，並預測今年歐元區平均通膨率將在1.9%左右，低於2025年的2.1%。路透今年1月的調查顯示，約85%的經濟學家認為，歐洲央行將在今年內維持利率不變。

不過，野村證券分析師斯切帕尼亞克（Andrzej Szczepaniak）認為，儘管歐洲央行在可預見的未來將維持利率不變，但下一次利率調整更可能是升息而非降息，因歐元區失業率將進一步下降，進而推高薪資成長和通膨壓力，預計2028年歐洲央行至少將升息2次。

英國去年第4季失業率升至5.2%，創2021年初COVID-19疫情爆發以來最高，薪資成長放緩，今年1月通膨率降至3%，為2025年3月以來最低，顯示物價壓力正在降溫，英格蘭銀行3月降息的機率大幅升高。

儘管整體通膨數據仍高於英格蘭銀行設定的2%目標，但在2月5日的政策會議上，該行決策官員表示，隨著通膨預計將在春季回到2%的目標，且速度快於先前預測，今年稍後可能會進一步降息。

