〈財經週報-華許效應〉緊中帶鬆政策可望延續 台灣央行仍走自己的路

台灣經濟學家對華許影響看法

記者陳梅英／專題報導

台灣央行既無迫切降息壓力，也欠缺升息條件，預期「緊中帶鬆」的政策基調將延續，利率可望「連8凍」。（資料照）

美國前總統川普提名華許（Kevin Warsh）接任下一任聯準會（Fed）主席，引發市場關注美國貨幣政策是否轉向，以及對各國央行的潛在影響。合庫金控與富邦金控首席經濟學家一致認為，即便華許上任，也不致改變目前Fed的降息節奏；台灣央行在利率「連7凍」後，既無迫切降息壓力，也欠缺升息條件，預期「緊中帶鬆」的政策基調將延續，利率可望「連8凍」。

合庫金首席經濟學家徐千婷指出，華許曾於2006至2011年擔任Fed理事，當時以鮮明鷹派反通膨立場著稱，但2026年全球經濟與科技環境已不同，過去的標籤不必然代表今日思維。華許近期言論顯示，美國已具備降息條件，其中關鍵在AI帶動的生產力提升。若生產效率上升、單位成本下降，將對物價形成中長期抑制，使貨幣政策有更大操作空間；這並非為刺激而刺激，而是基於供給面改善創造的政策空間。

徐千婷強調，Fed利率決策是由聯邦公開市場委員會（FOMC）12名成員投票決定，即使華許接任，也須在制度架構下運作；與其揣測其「鷹鴿屬性」，不如關注美國就業市場是否轉弱、核心通膨是否持續下滑，以及FOMC對中性利率的評估位置。

此外，現任Fed主席鮑爾（Jerome Powell）卸任後是否續任理事，也是左右決策光譜的重要變數。她認為，短期內Fed仍傾向按兵不動，今年降息可能不超過3次，即便華許上任，也難出現劇烈轉向。

華許效應 對台灣貨幣政策影響有限

富邦金首席經濟學家羅瑋指出，過去幾任Fed主席的談話往往左右市場預期，但華許不同，他主張Fed應回歸「幕後穩定者」，以政策可信度管理通膨預期，並放鬆金融監管，提高放款意願，加快貨幣流通。2008年金融海嘯後Fed資產負債表膨脹至逾7兆美元，但經濟規模未等比例增長，多數流動性流入金融市場形成資產膨脹；華許上任，重點應會放在改善貨幣流通效率與通膨管理，而非再度擴大寬鬆。

羅瑋認為，華許具備與市場溝通能力，降息政策易被解讀為專業判斷而非政治壓力，在利率緩步下調、通膨預期受控及監管放鬆下，可降低企業資金成本、推動中性利率回落，使經濟逐步回歸正常運作。

對於台灣貨幣政策影響，兩人均認為影響有限。台灣央行利率決策主要考量物價、經濟成長、資產價格、實質利率及金融穩定，目前並無迫切調整利率需求；且台美利差不大，新台幣亦非主要利差交易貨幣，美國利率變動對資本流向影響有限。在國際局勢高度不確定下，台灣央行仍將維持穩健、漸進的政策步調，以自身經濟條件為核心，走自己的路。

