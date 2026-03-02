〈財經週報-時事求是〉川普與華許的兩線戰爭

美國總統川普提高關稅以及對獨裁敵人開戰，兩線為他新提名之聯準會主席華許製造降息的困擾。（資料照）

■魏錫賓

美國聯手以色列空襲伊朗，後續效應會慢慢浮現，但驚天戰鼓已先觸發金融市場的疑慮；資金逃離風險性資產的預期提升，而油、金價格的走揚幅度，只待戰爭的延續性確認。美國總統川普在週末發動的戰爭，影響到全球資金的移動，以及他新提名之聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）未來引導降息的正當性。

雖然外界認為華許在貨幣政策的態度上有鷹派的傾向，甚至因而曾引起市場守穩利率的「期待」；不過他在2006年2月至2011年3月擔任聯準會理事期間即使多次在內部會議，甚至公開撰文批評貨幣政策過於寬鬆，卻從未有一次對聯準會公開市場委員會（FOMC）的量化寬鬆及降息決策投下反對票。

相對地，川普在擔任總統期間，也總是要求聯準會降息以激勵經濟，可是在他前一次總統任期中（2017年1月至2021年1月），聯準會的政策利率曾一路從他就任時的0.5%至0.75%區間，在2018年12月升抵2.25至2.50%的高點，在維持約8個月後，才因經濟狀況明顯低迷而下調，後在2020年3月全球肺炎疫情擴散時，才急降至0至0.25%的最低區間。

過去的資訊顯示，即使美國總統也難以左右聯準會的決策，那麼透過華許呢？假設聯準會主席可以左右降息決策（過去資訊顯示不必然），則從過去的現實可以發現，華許或許有鷹派想法，但並非毫無彈性，甚至可以與「敵人共舞」；川普認為華許已為調降政策利率做好準備，應該並非沒有道理。然而，要讓華許有更強的降息說服力，需要有能夠降息的大環境配合。

根據2026年1月20日及28日聯準會貼現率與政策利率會議紀錄，各聯邦儲備銀行雖多認為美國經濟狀況穩定，且對前景普遍持正面態度，但有部分則指出，勞動力市場有所緩解，充足的勞動力與低流動率，有助於減輕薪資壓力，而企業持續投資於技術與人工智慧亦有助於提升效率與生產力。整體而言，對伊朗戰爭之前美國經濟尚佳，不必然一定要調降政策利率，可是物價走勢顯示也並非沒有降息的空間。

物價的確是一個關鍵。2025年下半年美國通膨率在對等關稅的干擾下，仍能持穩，汽油及能源價格的偏弱頗有貢獻；然而，美國及以色列對伊朗的戰爭已啟，並使油價蠢動，若未能迅速處理，對美國物價的穩定不是好消息，而若依照戰爭的貫常模式，避險的資金尋找安全標的的行為，有可能使長期美債的價格上升、長期利率降低，再一次扭曲殖利率曲線的形態，使貨幣政策的決定更增複雜性。

川普以提高關稅挑戰貿易夥伴，對獨裁敵人則戰火頻開，兩線為華許製造降息的困擾；而曾發表偏鷹派言論的華許，則要為川普的降息預期，和自己過去的形象對抗。貨幣政策受人為變數的影響，顯然不比環境變數小；然而，我們應可以確認的是：川普和華許的決策作風雖不同，可是都有談判和調整的能力，不管是川普效應或華許效應，都會在大環境的效應籠罩中。

