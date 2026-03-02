〈財經週報-華許效應〉華許效應引發市場震盪 勿過度操作華許鷹派交易

前聯準會理事華許將出任Fed主席，引發金融市場劇烈波動以及資產重新定價的「華許效應」。（歐新社）

編譯魏國金／專題報導

華許效應及專家觀點

美國總統川普1月底宣布將由前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）出任Fed主席，接替5月卸任鮑爾。華許被視為傳統「鷹派」，其優先關注的議題是穩定物價以及抑制通膨，因此，這項人事引發金融市場劇烈波動以及資產重新定價的「華許效應」（Warsh Effect），亦即過去數月，憂心經濟前景的投資人湧入貴金屬市場避險，推動華爾街所謂的「貨幣貶值交易」（debasement trade）。華許的任命使美元走高，黃金與白銀等價格下挫，顯示華爾街對於Fed獨立性的疑慮降溫。

華許掌Fed有助穩定美元 金銀價格一度暴跌

SLC Management董事總經理馬拉基（Dec Mullarkey）指出：「華許帶著鷹派的資歷而來，這降低貨幣貶值的風險，現在正回歸至一種有秩序的貨幣路線。」Evercore ISI分析師古哈（Krishna Guha）也說，市場進行「華許鷹派交易」，他出任Fed主席應有助於穩定美元，「並透過挑戰『貨幣貶值交易』，降低而非消除美元長期深度疲軟的不對稱風險，這也就是金銀價格暴跌的原因」。

請繼續往下閱讀...

然而，古哈警告，不要在資產市場過度操作華許鷹派交易，「我們認為華許是務實主義者，而非傳統意義上的意識形態鷹派」。確實，華許的立場已有鬆動跡象，他主張AI發展可推動生產力大增，Fed應大膽降息以刺激成長，不必過度擔心短期通膨。川普在宣布這項人事案後也表示：「他當然希望降息，我觀察他一段長時間了」。

華許立場有鬆動跡象 大幅縮表目標恐難達成

AXA Group首席經濟學家莫艾克（Gilles Moec）則表示，「鑒於華許的鷹派基因，美國總統可能無法獲得其期望的大幅降息。但更根本的是，我們認為華許對Fed資產負債表的看法及其對量化寬鬆的深刻質疑，可能傳遞出最強烈的信號」。

多年來，華許多次公開批評他的老同事，透過量化寬鬆（QE）政策使Fed資產負債表膨脹，質疑過長時期的過度購債與人為壓低借貸利率，助長華爾街的冒險情緒，同時鼓勵美國政府債台高築，導致所謂「貨幣主導」的局面，亦即金融市場過度依賴聯準會的支撐。他說：「修正方式就是減少印鈔、縮減資產負債表規模。」

華許的看法使市場臆測他可能迅速採取行動，縮小Fed資產負債表的規模，目前該規模為6.6兆美元。路透指出，金融現實可能使華許大幅縮表的目標難以達成，因為大幅縮減央行持債規模實際上都將使金融環境緊縮，這對可能尋求降低短期借貸成本的Fed主席來說，情況可能更加棘手。

SMBC資本市場美國利率策略師艾貝特（Joe Abate）說，華許或許想要規模較小的資產負債表，但實際上縮減資產負債規模是行不通的，因為銀行需要這樣程度的資金儲備。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法