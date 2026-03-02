中油：油氣均依原計畫裝運

中油昨表示，已確認原油及LNG（液化天然氣）供應商均依原計畫裝運，國內油氣供應不受影響。（中油提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國與以色列聯手轟炸伊朗，伊朗發射飛彈反擊報復，恐影響行經荷姆茲海峽的船舶與油輪通行，國際原油及天然氣供應恐受到影響。中油昨表示，已確認原油及LNG（液化天然氣）供應商均依原計畫裝運，國內油氣供應不受影響。

中油表示，為降低地緣政治風險，近年來減少由波斯灣國家進口原油比率，並採取多元採購策略，自美洲、歐洲、非洲、澳洲等地區進口原油，由中東進口原油比率已從二〇二二年四十五％降至二〇二五年的三十四．九％，對原油供應暫無影響；另自美國進口原油占比，也已從二〇二二年約四十四％提高至二〇二五年的六十一．八％。

LNG部分，近年美國是台灣第三大天然氣進口國、約占一成，澳洲、卡達分居第一、二大進口國，占比約三十八％與二十五％。中油表示，LNG採購來源亦分布全球，除逐步降低自波斯灣國家進口占比，減少地緣政治風險外，另將逐步提高自美採購，預估二〇二九年占比達二十五％。

針對近期中東戰事，中油表示，已確認原油及LNG供應商均依原計畫裝運，國內油氣供應不受影響，且原油及天然氣安全存量天數均符合法定規範，可充分供應國內需求。中油也將密切注意中東情勢後續發展，並持續配合政府物價穩定政策，以因應國際油氣價格波動。

家庭用桶裝瓦斯不調價

另，中油昨宣布，三月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整，以配合政府穩定物價政策。

