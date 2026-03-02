台股震盪難免 法人仍看好長線

法人表示，預料台股週一開低走高的機率大。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國與以色列聯手空襲伊朗，伊朗最高領袖哈米尼確認已遇襲身亡，投資人擔憂影響股市表現。法人表示，二二八連假期間，新加坡富台指期貨約下跌一．一％，以台股上週四收盤指數計算，約有六百點的「補跌空間」，預料台股週一開低走高的機率大，散戶無需過度憂慮，不少人甚至大喊「台積電大跌就進場」。

美國與以色列二月廿八日聯合對伊朗發動空襲，伊朗也對中東多國的美軍設施報復反擊，不少投資人擔憂台股受衝擊。元大投顧董事長胡睿涵建議，投資人宜多觀察短、中、長期後續發展，預估戰爭將會速戰速決。

胡睿涵分析，短期來看，荷姆茲海峽成戰區，全球原油供應將面臨極大威脅；中期來看，伊朗內部可能出現騷亂，甚至正式退出NPT（核武禁擴條約）；長期來看，若伊朗盟友大規模介入或美軍基地持續遭遇重大傷亡，將牽動亞太與東歐的軍事部署權力真空。

凱基投顧也推演三大情境，若伊朗態度轉趨柔軟、願意接受美方提出的核協議，衝突仍有降溫空間；若戰事迅速結束甚至導致哈米尼政權終結，整體金融市場衝擊可能有限；最悲觀是伊朗強硬反擊並封鎖荷姆茲海峽，導致戰線拉長、油價上衝至每桶一百美元等級，屆時對總體經濟與金融市場的外溢風險將難以估計。

台新投顧表示，地緣政治緊張，卻為塑化、航運及金價概念股帶來短線題材與運價飆漲的可能獲利空間；包括塑化上游的台化、台塑化；航運股中的長榮、陽明、萬海，以及金價概念股的佳龍、光洋科等，都有機會短線受惠。

法人多認為，AI長線多頭還在，中東戰事的影響只是短線，大跌反而是進場機會。

