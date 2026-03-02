中東戰雲急 全球股市波動將加劇

近期比特幣的波動劇烈，在兩個月內已蒸發逾四分之一市值。（法新社資料照）

戰事若延長 美債美元迎避險需求

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國與以色列二月廿八日對伊朗發動空襲，中東緊張局勢升高。分析師指出，隨著週一全球股市恢復交易，投資人將掀起一波避險浪潮，若戰事延長，將提升美債、美元、瑞郎和黃金等避險資產與防禦型股票的需求。

凱投宏觀（Capital Economics）首席新興市場經濟學家傑克森（William Jackson）表示，若伊朗戰爭拖長，將影響石油供應，使油價漲至每桶約一〇〇美元，可能導致全球通膨上升〇．六至〇．七個百分點，進而衝擊股市。

法國巴黎銀行財富管理首席投資策略師坎波（Stephan Kemper）說，「我預期股市將大幅下跌，因為這將抑制市場情緒」；主要下行風險來自石油，若油價維持在高檔，可能影響經濟成長前景和通膨數據，最終使美國聯準會（Fed）更難降息，可能阻礙近期在週期性股票市場看到的上漲勢頭。

全球股市已因美國總統川普的關稅和劇烈的科技股賣壓而增加波動，伊朗戰爭可能加劇波動，芝加哥選擇權交易所市場波動率指數（VIX）今年來已上漲三分之一。伊朗戰爭也將增加市場對美債的需求，美債殖利率過去幾週一直呈現跌勢，外匯市場也難以倖免。

澳洲聯邦銀行（CBA）分析師表示，去年六月美國對伊朗核子設施發動空襲時，美元指數下跌約一％，但這個跌勢是短暫的，在三或四個交易日後就恢復漲勢。這些分析師說：「如果衝突拖長，干擾石油供應，我們預期美元對日圓和瑞郎以外的多數貨幣將升值。」

Integrity資產管理公司投資組合經理吉伯特（Joe Gilbert）指出：「能源股、金屬股、房地產和公用事業股等較為傳統的防禦型股票將帶頭上漲，由於對國防產品的需求增加，國防股也將受到追捧。非必需消費品類股將因油價上漲而走低，這將對航空公司和零售商造成衝擊。」

比特幣落難 近兩月市值蒸發1/4

唯一例外可能是比特幣，它不再被視為是避險資產。近期比特幣的波動劇烈，在兩個月內已蒸發逾四分之一市值。

